Сблъсъкът на инициативните комитети: Йотова няма път към ГЕРБ, Гюров вдига резултата си без да иска подкрепа

Няма предрешен избор в една демокрация. Този извод изкристализира в коментарите на изборните резултати на Румяна Бъчварова, част от инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев, и Крум Зарков, част от Инициативния комитет на Илияна Йотова.

"Андрей Гюров влезе в тази кампания с подкрепа от около 11%. Сега в края на кампанията отчитаме тройно увеличение на тази подкрепа. В този процес той не поиска от нито една партия подкрепа, а започна да създава свой кръг през инициативния комитет, който го издигна. Този подход дава резултат по отношение на правилното нарастване на резултата", заяви Бъчварова.

Тя обяви, че ако някоя партия реши да подкрепи тази кандидатура, това е собствен избор. "Но посланието е към всички български граждани, които споделят ценностите, представени от Андрей Гюров", добави тя.

Още: Обрат: Гюров печели президентските избори

"2 парламентарно представени партии на практика не участват в тези избори и затова виждаме този резултат в момента", подчерта Бъчварова. Тя определи поведението на ГЕРБ и ДПС като безотговорно, защото е трябвало да призоват симпатизантите си да отидат и да гласуват за този, за който преценят.

Източник: БГНЕС

Крум Зарков имаше малко по-различен прочит. "Все пак, г-жа Йотова излиза на първо място. Това, че не се реализираха доста нереалистичните оценки на много хора, които мислеха, че тези избори са предрешени, няма предрешен избор в една демокрация", категоричен бе той.

Зарков не е съгласен с това, че в крайна сметка това се е оказал сблъсък на твърди ядра. Не може да се каже, че някой от кандидатите е отворил широко ветрилото, допълни той.

Зарков коментира дали електоратът на "Възраждане" сега ще е по-ценен или този на ГЕРБ.

Още: 100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж с разлика от 3,1%

"Не вярвам да чуете нещо различно от Илияна Йотова от това, което е казвала досега. Двамата трябва да се опитат да организират непосредствената връзка с гражданството. Не мисля, че има път на Йотова да говори с ГЕРБ. Освен това, те имат история на колаборация - ГЕРБ и ПП-ДБ. Така че това не е в полезрението на г-жа Йотова. В полезрението й е мобилизация на този вот, който би я подкрепил по една или друга причина, но не излезна днес да гласува", заяви Зарков.

"Ние в момента не можем да кажем защо подкрепата за Йотова се сви с 30%. Не знаем дали това е заради неодобрение за политическите й решения или защото не получи достатъчно подкрепа от "Прогресивна България"", обясни още Бъчварова.