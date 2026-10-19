"Щит за хората": Санкционираният за корупция Пеевски ще брани хората от корупцията

Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски обяви национална кампания под името "Щит за хората", която според партията трябва да защитава гражданите от корупционни практики и лошо управление. Инициативата предвижда депутати, кметове и общински съветници да следят за начина, по който се разходват публичните средства.

За кампанията съобщиха от пресцентъра на ДПС след обръщение на партийния лидер към годишната среща на сдружението на общините "Толерантност". Форумът се проведе на 19 октомври в София с участието на над 40 кметове и представители на общини.

През 2021 г. Министерството на финансите на САЩ включи Пеевски в санкционния списък по глобалния закон "Магнитски". Като основания бяха посочени търговия с влияние и подкупи с цел избягване на обществен контрол, както и упражняване на влияние върху ключови институции и сектори в България. През 2023 г. санкции за корупция му наложи и Великобритания. Още: Четири пъти по-евтини електроуреди: Съдът засега спря анти-Пеевски мярка, правителството тихомълком я саботира

Според съобщението на ДПС целта на "Щит за хората" е публичните средства да достигат до гражданите, а злоупотребите да бъдат установявани и пресичани навреме. Обхватът на кампанията ще включва министерства, държавни агенции, фондове, държавни дружества и общини.

"Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа!", заявява Пеевски в обръщението си.

В него лидерът на ДПС атакува управляващите от "Прогресивна България" на Румен Радев, като ги обвинява в авторитаризъм, некомпетентност и безотговорност. Без да назовава формацията директно, той я описва като политическа сила, обединена около бившия президент и неговото обкръжение. Пеевски твърди още, че сигнали за корупция и зависимости се прикриват с политическа протекция.

Той отправя обвинения и към МВР, което нарича "новата Държавна сигурност". Според него министерството се използва за сплашване, политическо преследване и акции срещу хора, неудобни на властта. Още: Управляващи vs синдикати: Депутат на Радев съзря дясна ръка на Пеевски в КНСБ и организирани протести от ГЕРБ и ДПС

Кметовете от сдружението "Толерантност" са подкрепили инициативата с декларация, в която заявяват готовност да следят за доброто управление и опазването на публичните средства. В документа те се противопоставят и на определяните от тях като "самоцелни съкращения" в държавната и общинската администрация. Според авторите на декларацията тези мерки нарушават права и водят до поскъпване на услугите за гражданите, когато дейностите се възлагат на фирми, близки до управляващите.