"Синя България" се обяви срещу Йотова, Ненчев призова за подкрепа на Гюров

Десният съюз "Синя България" се обяви против кандидатурата на Илияна Йотова на балотажа за президентските избори на 1 ноември. Позицията на формацията е приета от Политическия ѝ съвет и публикувана на 26 октомври - ден след първия тур. От съюза определят предстоящия вот като избор на ценности и изразяват тревога, че в надпреварата липсва обединяваща дясна кандидатура.

"Не можем да забравим кои сме и срещу кого сме", заявяват от "Синя България".

Според формацията Йотова олицетворява "популистки и левичарски модел на управление", на който десният съюз се противопоставя както идеологически, така и геополитически. Оттам призовават за отпор срещу подобен избор, но не посочват изрично кого трябва да подкрепят избирателите им на втория тур. Още: Божанов обвини властта: Радев агитира за Йотова през правителствените канали

В позицията се отбелязва, че въпреки разделенията, "дребните партийни сметки" и дългогодишната политическа непоследователност в дясното пространство има принципи, които трябва да бъдат отстоявани.

Ненчев застана зад Гюров и Кандев

По-конкретна позиция за балотажа изрази Николай Ненчев, чиято кандидат-президентска двойка с Цвета Кирилова не успя да се класира за втория тур. Той призова поддръжниците си да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев на 1 ноември.

<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" mce_src="https://public.flourish.studio/visualisation/30687412/thumbnail" width="100%" alt="chart visualization" />

"Всички демократи, проевропейски настроени граждани и наши поддръжници да гласуват за Гюров и Кандев", написа Ненчев. Още: Гюров добавя близо 80 000 гласа над тези за ПП-ДБ, Йотова губи 900 000 спрямо "Прогресивна България"

Той представи предстоящия избор като противопоставяне между продължаването "по опасния път на Радев и Йотова" и връщането към демократично управление и европейска ориентация.

Ненчев призна, че демократичната общност не е успяла да се обедини около единна кандидатура преди първия тур. Според него въпросите около обединението на демократичните сили ще трябва да бъдат решени след изборите.

"Големите въпроси на демократичното обединение ще трябва да решим след изборите", заяви той във Facebook.