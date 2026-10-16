Скопие мира няма: И външният им министър скочи срещу България, каза има ли политическа договорка за Ива Михайлова

Няма договорка с България за предаването на Ива Михайлова. Това заяви вицепремиерът на Северна Македония Александър Николоски, който отхвърли твърденията на опозицията за политическо споразумение със София. „Те смятат, че могат да подобрят позициите си не като повишат своя рейтинг, а като понижат рейтинга на ВМРО-ДПМНЕ, и очевидно работят с определени структури в България“, заяви Николоски в интервю за телевизия „Канал 5“. Още: Щял да идва в България: Македонският здравен министър отрича здравословните проблеми на Ива Михайлова

Той разглежда случая с Михайлова в контекста на предстоящите президентски избори в България.

Обвинения и по адрес на семейството на Михайлова

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„Тук става дума за стечение на обстоятелства, за хора, които са използвани и след това изхвърлени. Самият факт, че оттам няма адекватна реакция, говори много. Те са държава членка на ЕС и НАТО и имат развита правова система. Очаквам да спазват международните стандарти в областта на върховенството на закона и да предадат Михайлова“, подчерта Николоски.

„Не става дума за борци за човешки права или за хора, които имат идеологически проблеми с Македония, а очевидно за семейство, което има сериозни проблеми със закона в държавата“, допълни той.

Припомняме, че Ива Михайлова, която притежава македонско и българско гражданство, е обвиняема в Република Северна Македония за катастрофа с един загинал. След пристигането ѝ в България на 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти обявиха национално и международно издирване. Чрез Интерпол – Скопие е отправено искане за арестуването и екстрадирането ѝ. България потвърди, че е получила искането, но няма да предприема действия за установяване на местонахождението й, като се позова на възможността България да откаже екстрадиция на свой гражданин.

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