След искането за оставка на Доцова: Витанов обвини опозицията в политически шантаж

"Искането на оставката на председателя на Народното събрание изглежда като груб опит за политически реванш. Демокрацията изисква уважение към институциите, спазване на правилата и зачитане на волята на гражданите - не прибързани присъди и политически шантаж". Това написа председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов във "Фейсбук" по повод искането за оставка на Доцова заради случая със Соня Колтуклиева. Според него истинската сила на една демокрация не се измерва с шума на скандалите, а със способността ѝ да отстоява закона, достойнството и справедливостта дори в най-напрегнатите моменти.

Витанов осъди случая с Колтуклиева

"Като народен представител и политик, но преди всичко като гражданин и баща, категорично осъждам всяко грубо, унизително и недопустимо отношение към журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е несъвместимо с принципите на правовата държава, с демократичните ценности и с високите морални стандарти, към които се стремим като общество. Казвам го и от личен опит - като човек, който е бил гонен, блъскан, ставал обект на манипулативни въпроси и навиране на микрофона в лицето от самата г-жа Колтуклиева", пише Витанов в свой пост в социалната мрежа.

По думите му обаче принципите на демокрацията не могат да бъдат избирателни, а законът не може да се прилага според личните ни симпатии или антипатии.

"Председателят на Народното събрание е сред лицата с най-висока степен на държавна защита - гаранция, произтичаща от установените със закон правила и от обществения консенсус за сигурността на институциите. Националната служба за охрана изпълнява своите задължения в рамките на закона, а охраняваните лица са длъжни да спазват установените от нея правила", смята той.

"Отговорността" и "публичното унижение"

Според него обаче, ако са допуснати нарушения, виновните трябва да понесат своята отговорност.

"Но отговорността не бива да се превръща в публично унижение, политическа разправа или институционален линч. Правосъдието не е зрелище, а държавността не е риалити шоу, в което присъдите се произнасят под натиска на публиката и в разгара на политическо кресчендо", смята още той. ОЩЕ: "Оставката не трябва да е резултат от политически натиск": ГЕРБ няма внася искане за Доцова