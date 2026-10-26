"Социолозите приспаха избирателите ни": Депутат от "Прогресивна България" за резултата от първия тур

„Не сме подценили президентските избори, но социолозите подведоха нашите избиратели, като ги успокоиха, че победата ни е вързана в кърпа.“ Това заяви Нихал Юзерган от „Прогресивна България“ в ефира на bTV след първия тур на президентските избори. Според нея ниската избирателна активност и малката разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров се дължат на няколко фактора, сред които изграждането на партийни структури по време на кампанията и недостатъчната мобилизация на симпатизантите на управляващата формация.

„Голяма част от нашите избиратели не са отишли до урните. Може би защото са смятали, че Йотова така или иначе ще спечели“, коментира Юзерган.

В разговора беше поставен въпросът за значителния спад в броя на гласувалите за кандидатурата, подкрепена от „Прогресивна България“, в сравнение с резултата на формацията на парламентарните избори през април.

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Юзерган призна, че е възможно в ниската активност да има и наказателен вот срещу управлението. „Може да има наказателен момент, защото има проблеми, защото хората се чувстват несигурни“, посочи тя. Въпреки това тя изрази увереност, че на втория тур ще има по-сериозна мобилизация на избирателите на Йотова.

По думите на Юзерган електоратът на „Прогресивна България“ не е еднороден, тъй като на парламентарните избори формацията е получила подкрепа както от леви, така и от десни избиратели.

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Тя коментира и подкрепата за Йотова в райони с преобладаващо турско население, както и сред избирателите в Турция и заяви, че партията не е положила достатъчно усилия да потърси подкрепа сред българските изселници. „Може би трябва да направим малко самокритика, че ние също не отидохме в Турция да поискаме подкрепа“, каза тя.

В същото време отправи обвинения към ДПС – „Ново начало“, че използва разследванията срещу свои представители, за да внушава етническо напрежение. Според Юзерган действията на разследващите органи не са насочени срещу определена етническа или религиозна общност.

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Тя настоя, че въпреки по-малката от очакваното разлика между двамата водещи кандидати, резултатът на Илияна Йотова не бива да бъде подценяван. „Независимо дали с един глас ще победиш изборите, или с 3%, тя е победителят на тези избори и това е новината на 26 октомври“, заяви тя.

По думите ѝ на балотажа Йотова ще разчита и на подкрепата на избирателите, за които темата за мира и сигурността е водеща. Юзерган подчерта нейния политически опит като народен представител, евродепутат и вицепрезидент, като го противопостави на опита на Андрей Гюров.

В разговора беше засегнато и подписаното по време на служебното управление на Гюров споразумение за военно сътрудничество с Украйна. Представителят на „Прогресивна България“ отправи критики за начина, по който според нея е било взето решението.

Спор за границите на журналистиката

Нихал Юзерган коментира и случая с журналистката Соня Колтуклиева, която падна при инцидент в близост до охранявано политическо лице. Според нея е необходимо да започне публичен дебат за границите на журналистическата свобода и допустимите методи за задаване на въпроси.

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„Време е в България да започне публичният дебат докъде се простират границите на свободната журналистика и доколко провокацията може да се превръща в журналистическа норма“, заяви тя.

По думите му журналистите трябва да спазват професионалната етика, включително при търсенето на отговори от високопоставени политически фигури.