Соня Колтуклиева: Михаела Доцова повтаряше, че се е стресирала, казах ѝ да си тръгне, защото не е искрена

„Образуваха досъдебно производство и казаха, че са задържали охранителя от НСО“, съобщи журналистката Соня Колтуклиева, след като излезе от Военната прокуратура тази вечер. Относно срещата си с Михаела Доцова разказа, че тя изказала съжаление, но всъщност се е оправдавала. „Каза, че се е стресирала много, защото видяла само мен отвън. Повтаряше непрекъснато „Стресирала, стресирала“ и аз ѝ казах да си тръгне и че нищо от това, което казва, не е искрено“, каза журналистката. „Опитват да ме изкарат мен виновна – аз, която съм жертвата“, допълни тя.

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Соня Колтуклиева разказа какво точно се е случило, преди да се стигне до инцидента, както и как се стига до него. „Със засилване един мъж ме блъсна по рамото. Следващият ми спомен е, че лежа на земята, боли ме главата, рамото и ми се повръща“, разказа тя.

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Лекарите от ВМА ѝ казват, че има фрактура на рамото. „Не съм с шина, а само ме превързаха, защото болката е толкова силна, че не могат да сложат шина“, сподели още Соня Колтуклиева.

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Служителят на НСО, който се казва Мартин Варадинов, е дошъл доброволно във Военната прокуратура и е дал показания, предаде bTV. Ръководството на НСО е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, съобщиха по-рано от службата.

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