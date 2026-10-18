Споменът за "Чичо Цено" отново изплува: Нови избори в Малорад

В село Малорад днес се провеждат частични избори за кмет, седмица преди първия тур на президентските избори. До тях се стигна, след като предишният кмет беше отстранен от длъжност заради влязла в сила присъда за шофиране след употреба на наркотици. Това не е първият път, в който в Малорад се налага повторно гласуване. През 2023 г. резултатите от изборите за общински съветници бяха оспорени, след като беше установено, че членове на една от секционните избирателни комисии са дописвали преференции за кандидати за съветници от селото. Това наложи провеждането на нов вот. Още: След случая "Чичо Цено": 5 месеца условно за членове на СИК в Малорад

Селото стана известно с "Чичо Цено"

Селото стана известно, заради надписването на преференции на изборите през октомври 2023-та с "Чичо Цено". Тогава след репортаж на БНТ двама от членовете на секционната комисия бяха арестувани.

До новите частични избори се стигна, защото бяха прекратени предсрочно правомощията на кмета на селото, заради влязла в сила присъда.

Стартът на изборите в Милорад протича нормално, без изборни нарушения. Петима са кандидатите, които се борят за кметския пост, а избирателите са малко над 1300. Те ще упражнят своя вот в местното читалище и училище.

За кметския пост сега се борят петима кандидати, а право на глас имат 1330 души. В селото са разкрити пет секции, две от които са подвижни. В една от секциите се гласува само с машина.

„Изборният ден протича засега спокойно. Избирателите ни са малко – до този момент са гласували 10 души. Няма големи затруднения, справят се с машината с малко помощ от наша страна и засега нещата са спокойни“, заяви председателят на шеста секционна избирателна комисия.

По думите ѝ подвижните секции са две, тъй като в кметството са подадени повече от 30 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, а според решението за организацията на вота една такава секция може да обслужва най-много 30 души.

Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа на първия тур, в Малорад ще се проведе балотаж. Той ще съвпадне с първия тур на президентските избори. Така жителите на селото може да се наложи да гласуват няколко пъти в рамките на кратък период – първо на днешните частични избори, след това за президент, а при необходимост и на балотажите за кмет и държавен глава.

Сред кандидатите има хора с предишен политически опит. Един от тях е бил кмет на Малорад, друг вече е участвал в избори за поста, а трети е бивш общински съветник.

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