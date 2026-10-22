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Тома Биков: Времето за толеранс към правителството приключи

22 октомври 2026, 7:48 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тома Биков: Времето за толеранс към правителството приключи

Мисля, че времето за толеранс към правителството, дадохме стоте дни, подходихме с разбиране, но истината е, че там нищо не се случва. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в сутрешния блок на бТВ. Той нарече пушилка последните проверки на Комисията за защита на потребителите. "Г-жа Манолова обикаля последните ден-два да обясни колко много скачат цените. Ще ви припомня, че преди 4 месеца имаше "Кошница с грижа". Има ли отчитане на резултат? Не са го получили", коментира Биков. 

"За пет месеца виждаме единствено пушилки", смята Биков и отчете, че за пет месеца не са гласували нито един работещ закон.

"Цялото правителство е една кошница с грижа", смята Биков. 

Според него този подход ще доведе до нова политическа криза по-бързо, отколкото се очаква. "Правителството ще се окаже не толкова в алтернатива в лицето на опозицията, а с алтернатива в лицето на българските граждани", добави Биков. 

Президентските избори

Депутатът коментира неучастието на ГЕРБ в президентския вот, като според него няма как да каже това как ще се отрази на партията в реално време. 

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"Аз бях от тези, които смятаха, че трябва да има кандидат, но в крайна сметка се съобразявам с мнозинството. Мисля, че кампанията е доста слаба без нас. Убеден съм, че ако имаше кандидат на ГЕРБ, щеше да бъде жива. Най-малко щяхме да предизвикаме редица кандидати да говорят. Сега освен Ескобар, не виждам никаква друга тема в тази кампания", добави Биков. 

Според него след парламентарния вот ГЕРБ са били в една много тежкта ситуация, а сега полагат усилия да укрепят структурите си.

"Тези усилия ще продължат и дори трябва да се усилият, но това зависи от нас. Не мисля, че само по себе си неучастието в тази камзпания е някаква причина за подобни тенденции", добави още Биков. ОЩЕ: "Като няма хляб, зрелищата работят до едно време": Борисов призова Радев да работи (ВИДЕО)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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