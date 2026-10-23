Ударите в Черно море убедили повече хора да гласуват: Избирателите на Радев се насочват към друг кандидат, 500 000 решават в последния момент

Има много хора, които ще решат за кой да гласуват на президентските избори в последния момент. Кризата в Черно море е събитие "черен лебед", което е мобилизирало повече българи в желанието им да отидат до урните и разместванията в прогнозните резултати вече са факт.

Около тези изводи се обединиха Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч"* и Първан Симеонов от "Мяра"**.

По данни на "Алфа Рисърч" избирателната активност от 37% скача на 40%. Очакват се 2,6 - 2,7 млн. избиратели.

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"Това се дължи не толкова на самата кампания, колкото на неочаквани събития тип "черен лебед" - атаките с дронове по търговски кораби в Черно море, което центрира дебата около националната сигурност, а една от основните функции на президента е именно по отношение на националната сигурност", заяви Боряна Димитрова.

Нерешилите могат да наклонят везните

Според данните двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев остава начело с 41,1%, но тя бележи един статистически значим спад от първоначалните 45%.

На второ остава двойката Андрей Гюров – Георги Кандев, с 28,3%, и тя бележи лека мобилизация. Мобилизация има и при третата двойка - тази на "Възраждане".

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"В тези времена на несигурност ръст са отбелязали онези кандидати, които са заели по-категорични позиции", заяви Димитрова.

"На страната на Андрей Гюров забелязваме лек прилив от групата на колебаещите се. На страната на Костадинов забелязваме ясен прилив на избиратели на "Прогресивна България"", обясни тя.

Според изследването 62% от избирателите вече са решили за кой ще гласуват, 21% ще го направят по време на кампанията, а 17% - в решаващите дни до изборите.

"17% не е никак малко число за хора, които ще решат в последните дни. Това са около 500 000 души. Това основно са избиратели на ГЕРБ и ДПС. Има и немалък дял от "Прогресивна България". Те могат да наклонят везните в една или друга посока, включително в светлината на последните събития", добави тя.

Източник: БГНЕС

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Къде ще отидат гласовете на ГЕРБ и ДПС

"Мяра" предвижда 39,4% избирателна активност.

"Има известно съживяване на активността. Самата динамика на политическите събития направи така, че интересът да се повиши. Очерталата се поляризация между първите две кандидатски двойки също повишава интереса", посочи Първан Симеонов.

Според "Мяра" първи на вота ще бъдат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 43,4%, а втори - Андрей Гюров и Георги Кандев с 28,9%.

Социологът подчерта, че стотици хиляди са тези, които решават в момента.

"Има голяма мобилизация на потенциалните избиратели на Гюров. Външнополитическите предизвикателства са довели до леко разколебаване в единия лагер и съответно - мобилизация в другия. В следващите няколко дни трябва да видим дали лагерът "Йотова" може да отговори и да увеличи дистанцията", коментира той.

Симеонов прогнозира, че голяма част от привържениците на ГЕРБ и ДПС няма да гласуват.

"Ако на втори тур има някаква подкрепа на ГЕРБ и ДПС за Гюров, това е нож с 2 остриета", добави социологът.

Според него арестите на кметове на ДПС ще енергизират симпатизанти на партията да гласуват срещу Йотова.

"Но на мен не ми се струва, че Пеевски и Борисов вече отговарят за толкова много избиратели и могат да ги местят механично. Това дава топка на Радев, който просто ги пакетира, казвайки "Срещу нас е сглобката"", коментира още той.

*Изследването на "Алфа Рисърч" е проведено в периода 18-22 октомври, реализирано е със собствени средства на "Алфа Рисърч". Участие са взели 1000 души с двустепенна извадка.

**Данните са на социологическа "Мяра" са за Българското национално радио. Изследването е представително за пълнолетното население в България и е реализирано между 8 и 19 октомври 2026 г., като интервютата са проведени "лице в лице" с таблети сред 1009 пълнолетни български граждани. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.