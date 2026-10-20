Кабинетът "Радев":

В седмицата на изборите депутатите ще заседават извънредно

20 октомври 2026, 14:50 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В седмицата на изборите депутатите ще заседават извънредно

Утре депутатите ще заседават извънредно по казуса с помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов. Инициативата за разглеждането на казуса с помилването през 2022 г. на известния като Петричкия Ескобар от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова е на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и група депутати.

Депутатите тази и следващата седмица по принцип не заседават заради президентските избори. В единствената точка утре е предвидено да изслушат директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) Ивайло Йорданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, Васил Кордев, който е бил началник на затвора през ноември-декември 2022 г., когато Петричкия Ескобар беше помилван, и др.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков обясни пред журналисти в кулоарите на НС, че са събрали подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Той уточни, че искането за извънредно заседание са подкрепили „Демократична България“, ГЕРБ-СДС, а от „Възраждане“ не са се подписали.  Още: ПП иска ново извънредно заседание за помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

Утрешното заседание, ако отново депутатите от ПБ не прибягнат до хватката с кворума, ще се проведе ден след като се появиха разкрития за още едно помилване от Илияна Йотова на друг наркодилър, при това рецидивист.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Огнян Атанасов 52 Народно събрание
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес