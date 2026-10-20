В седмицата на изборите депутатите ще заседават извънредно

Утре депутатите ще заседават извънредно по казуса с помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов. Инициативата за разглеждането на казуса с помилването през 2022 г. на известния като Петричкия Ескобар от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова е на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и група депутати.

Депутатите тази и следващата седмица по принцип не заседават заради президентските избори. В единствената точка утре е предвидено да изслушат директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) Ивайло Йорданов, началника на затвора в София Светослав Пенов, Васил Кордев, който е бил началник на затвора през ноември-декември 2022 г., когато Петричкия Ескобар беше помилван, и др.

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков обясни пред журналисти в кулоарите на НС, че са събрали подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Той уточни, че искането за извънредно заседание са подкрепили „Демократична България“, ГЕРБ-СДС, а от „Възраждане“ не са се подписали. Още: ПП иска ново извънредно заседание за помилването на Петричкия Ескобар (ВИДЕО)

Утрешното заседание, ако отново депутатите от ПБ не прибягнат до хватката с кворума, ще се проведе ден след като се появиха разкрития за още едно помилване от Илияна Йотова на друг наркодилър, при това рецидивист.