Васил Божков: С Шиши ще се разправям лично
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"С Шиши ще се разправям лично". Така завършва поредната публикация във Facebook на избягалия в Дубай и търсен от българското правосъдие по 19 обвинения Васил Божков.
които бяха конфискувани и той притежаваше. Според Божков, конфискуваните предмети са "световно културно историческо наследство" и операцията е направена "след преките заповеди на Делян Пеевски". А какво стана в парламента - НАУЧЕТЕ ТУК!Божков засяга темата от гледна точка културните артефакти,
Редактор:
Ивайло Ачев
Етикети: Васил Божков Делян Пеевски