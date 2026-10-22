За да продължи разследването си: Прокуратурата иска имунитета на Божанов

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на 52-рото Народно събрание ново искане за сваляне на имунитета на народния представител Божидар Божанов - заместник-председател на парламентарна група на "Демократична Бълргария", става ясно от съобщение на прокуратурата. Предложението е на прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП). Искането е с цел да се даде разрешение за продължаване на наказателното производство от миналата година срещу народния представител пред Софийски градски съд (СГС). Това се налага, тъй като делото е спряно с определение на съда от 1 септември тази година, тъй като лицето е с имунитет.

В 51-ото Народно събрание Божанов се отказа от имунитета си, но тъй като вече има нова легислатура, той отново има такъв.

Припомняме, че според прокуратурата в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, Божанов нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация.

При първото искане на имунитет прокуратурата твърди, че Божанов предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" файл на флаш памет, представляващ техническа спецификация, и указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. ОЩЕ: Прокуратурата иска имунитетите на Кирил Петков и Божидар Божанов

Божанов ще се откаже от имунитета си

Минути след искането съпредседателят на "Да, България" заяви във "Фейсбук", че веднага щом то постъпи в деловодството на Народното събрание, ще се откаже от имунитета си, както е направил и в предния парламент.

Той подчерта, че има интерес това по думите му скалъпено дело да катастрофира максимално бързо в съда.

Според него обаче прокуратурата пак се включва в изборите.

"Преди близо два месеца съдът констатира, че на изборите през април съм придобил имунитет на народен представител отново и не може да продължи да разглежда поръчковото дело срещу мен, повдигнато с пропагандна цел преди година и половина по команда от Пеевски към придворните му прокурори. Още в началото на септември призовах публично главния прокурор бързо да изпрати искане за моя имунитет, защото единственият начин да се откажа от него е той да бъде поискан", заяви Божанов.

Той обърна внимание, че 3 дни преди президентските избори, Стефанов решава, че е подходящ момент да му поиска имунитета.

"Предизборните включвания на прокуратурата са една от многото причини, поради които е нужно да бъде реформирана из основи", добави още Божанов. ОЩЕ: Официално: Божидар Божанов се отказа от депутатския си имунитет