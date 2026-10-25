"За пръв път от 30 години няма да гласувам": Предположение, че ГЕРБ са инструктирали избирателите си да не гласуват

Бившият министър и бивш депутат от ГЕРБ Делян Добрев обяви в социалните мрежи, че за пръв път от 30 години няма да гласува. Неговата реакция допринесе за подозренията, че ГЕРБ по-скоро ще бойкотират президентските избори. Лидерът на партията обаче обяви, че всеки е свободен да реши за себе си, а ГЕРБ не бойкотира изборите.

Бойко Борисов прекара сутрента в работни ангажименти, а ГЕРБ пусна онлайн излъчване на инициативата Национална академия "Новите умове" в Кюстендил. В медиите се появиха информации, че лидерът на ГЕРБ се е отказал да упражни правото си на глас в Банкя.

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"ГЕРБ са инструктирали избирателите си да НЕ гласуват. Няма сигнали за купуване на гласове, но ниската избирателна активност ВДИГА силата на манипулирания и купен вот! Гласуването е ОСНОВНО демократично ПРАВО!", написа габровската журналистка Надя Колева, асоцииран член на АЕЖ.

"Ще гласувам, когато преценя"

Лидерът на ГЕРБ все пак даде заявка, че би отишъл до урните в днешния ден и заяви, че ГЕРБ не правят бойкот на вота.

"Ниската активност идва поради липсата на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира. Всеки, който желае, ще отиде да гласува", коментира лидерът на партията.

"Денят е дълъг, така че ще гласуваме, когато си свършим работата. Ще гласувам, когато преценя", каза в Кюстендил Борисов.

"Понеже от никого нямаме поискана подкрепа, всеки да прецени за кого да гласува или не. Много ясно казахме през цялата кампания – непоискана подкрепа за никого не даваме, защото след това или ще ни завлекат в неуспеха си, или ще ни препишат загубата си", каза Борисов.

"Нека да мине първия тур. Ако искат на втория тур подкрепа, тогава ще събера партията, ще вземем решение", добави той.

ГЕРБ без кандидат

ГЕРБ така и не издигна собствен кандидат за вота и публично отказа да подкрепи някой от претендентите. Водачът на ГЕРБ многократно заяви, че "непоискана подкрепа не се дава".

На националното съвещание на ГЕРБ на 30 август Делян Добрев заяви, че партията трябва да издигне свой кандидат за държавен глава. И така се превърна в говорител на една част от партията. Другата линия олицетвори друг бивш министър от ГЕРБ - Владислав Горанов. Според него, ако ГЕРБ издигне кандидат-президент, ще има "братоубийствена война" в дясно.

Лидерът на партията Бойко Борисов отсъди, че "мачът е свирен" и партията не бива да участва в надпреварата на 25 октомври.

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"Няма да се връщам в политиката", категоричен бе Добрев. По-рано в интурвю той заяви, че не харесва нито един от кандидатите за президент. "Вероятно за първи път от 30 години няма да гласувам. Ако имаше кандидат на ГЕРБ, щях. Продължавам да мисля, че решението да не издигнат кандидат за президент, е грешка", коментира преди изборите той.