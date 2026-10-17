Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС от професионалната квота

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на прокурорите. Събранието започна с час по-късно, защото при първото преброяване нямаше кворум, съобщава БТА. Още: Времето ѝ изтече: ВСС умува кой да седне на горещия стол на наследника на Сарафов

Това ли ще е последното общо събрание, водено от и. ф. главен прокурор прокурор?

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На днешното Общо събрание на прокурорите ще бъдат избрани негов председател и членове на избирателната комисия, ще бъдат определени избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите от квотата на прокурорите. Те са общо 25.

"Искрено се надявам процедурата да приключи, включително и с парламентарната квота, и се надявам, че това ще е последното общо събрание, което се води от и.ф. главен прокурор", каза Магдалена Лазарова-Проданова, и.ф. главен прокурор, при откриването Общото събрание на прокурорите.

"Самият брой на номинираните показва, че има сериозен интерес и реална конкуренция. Днес ще чуем идеите и вижданията на нашите кандидати за развитието на кадровия орган и това ще бъде важното, за да можем следващата събота да дадем своя глас", добави още Лазарова-Проданова.

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