Кметът на Русе и посланик Елмар Маммадов обсъдиха съвместни инициативи в културата, образованието и туризма

Възможностите за развитие на отношенията в областта на културата, образованието, туризма и икономиката бяха обсъдени на среща между кмета на община Русе Пенчо Милков и извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България Н. Пр. Елмар Маммадов. Разговорът се проведе в сградата на Община Русе, като двамата разгледаха и резултатите от досегашните съвместни инициативи.

В началото на срещата, на която присъства и зам.-кметът Златомира Стефанова, Милков припомни посещението си в Баку през април 2018 г. като народен представител, когато участва в мисия за наблюдение на президентските избори в Азербайджан. Той сподели, че е останал впечатлен от архитектурата на азербайджанската столица, в която историческите сгради съжителстват със съвременни архитектурни решения.

По време на разговора бе откроена съвместната инициатива на Държавната нефтена компания на Република Азербайджан SOCAR, русенското дружество „М-Газ“ и Община Русе за хибридна газификация на обществени сгради в населени места без изградена газоразпределителна мрежа. В рамките на проекта са реализирани два етапа – газификацията на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Николово през 2024 г. и обновяването на отоплителната инсталация на ДГ „Пролет“ в село Червена вода през 2025 г. Общата стойност на двете дарения от „М-Газ“ възлиза на около 85 000 евро.

„Отношенията ни с Азербайджан вече имат конкретни резултати, които са от пряка полза за жителите на нашата община. Реализираните проекти в Николово и Червена вода са пример за добро взаимодействие между местната власт и бизнеса. Убеден съм, че имаме възможности да развиваме контактите си и в други области, които представляват взаимен интерес“, заяви Пенчо Милков.

Част от срещата бе посветена на туризма и възможностите за взаимно популяризиране на Русе и Азербайджан като туристически дестинации. Обсъдени бяха културно-историческите забележителности на Русе и региона, архитектурното наследство на града и възможностите за привличане на повече чуждестранни посетители. Сред разгледаните идеи бяха обменът на туристическа информация, представянето на местни забележителности и установяването на контакти между организации от туристическия сектор на двете страни.

Посланик Маммадов прояви интерес и към културния календар на Русе, като обсъди с кмета възможностите за участие на азербайджански музикални и танцови състави в местни фестивали и други културни прояви. „Русе е град с интересна история и архитектура, които заслужават да бъдат представени пред по-широка публика. Виждам добри възможности за развитие на туристическите контакти между нашите страни. Подобни срещи ни помагат да опознаем по-добре местните особености и да открием конкретни области, в които можем да работим заедно“, посочи дипломатът.

Сред останалите теми на разговора бе сътрудничеството в областта на образованието. Обсъдени бяха съществуващите контакти между Русенския университет и академични институции в Азербайджан, както и възможностите за тяхното разширяване. През утрешния ден посланик Маммадов ще посети висшето училище, където ще се запознае по-подробно с учебната и научната дейност и перспективите за обмен на студенти и преподаватели.

Кметът представи и възможностите на Русе като транспортен и индустриален център на река Дунав. Двамата с посланик Маммадов обсъдиха потенциала за установяване на преки контакти между представители на бизнеса от двете страни и обмен на информация за икономическите дейности в региона.

Срещата завърши с обсъждане на възможностите за бъдещи контакти между Община Русе и посолството на Азербайджан, включително съдействие за културни прояви и инициативи, насочени към популяризирането на туристическите възможности на двете страни.