Кметът на Русе и ръководството на БЧК обсъдиха възможности за разширяване на съвместното партньорство

Кметът на община Русе Пенчо Милков се срещна с генералния директор на Българския Червен кръст проф. д-р Красимир Гигов и обсъдиха възможности за задълбочаване на сътрудничеството между Община Русе и най-голямата хуманитарна организация в страната.

В разговорите участваха още д-р Валентин Пеев – заместник-председател на Националния съвет на БЧК, Алисе Муртезова – председател на общинската организация на БЧК в Русе и член на Националния съвет на БЧК, и Антоанета Ябанозова – директор на секретариата на областната организация на БЧК.

Проф. д-р Красимир Гигов заяви, че днес Националният съвет на БЧК провежда за първи път изнесено заседание в Русе и в тази връзка благодари на областната организация на БЧК в града за домакинството и добрата организация. Гигов изтъкна, че БЧК ще продължава да бъде надежден и коректен партньор на Община Русе. По думите му взаимното доверие и споделената отговорност са важна основа за успешното осъществяване на съвместни инициативи в полза на хората.

Кметът Пенчо Милков изрази признателност към Българския Червен кръст за последователната подкрепа и доброто взаимодействие с Общината, особено в моменти на сериозни изпитания. Той отбеляза, че доверието се доказва най-вече в трудни ситуации и че понякога най-силната връзка се изгражда, когато първи подадеш ръка и покажеш готовност да се довериш.

Милков припомни приноса на БЧК по време на пандемията от COVID-19 и подкрепата на организацията при посрещането на украинските бежанци. „Има ситуации, в които няма предварително разписани правила и готови решения. Тогава най-важни са доверието, добрата координация и бързата реакция. В такива моменти знаем, че можем да разчитаме на Българския Червен кръст“, заяви кметът. Той благодари на организацията за готовността ѝ да съдейства при решаването на сложни казуси и да оказва навременна помощ на хората в нужда.

Алисе Муртезова подчерта, че щатните специалисти в Българския Червен кръст са преди всичко червенокръстци по душа, които влагат професионализъм, всеотдайност и човечност в работата си. Тя открои значението на методическата подкрепа, която оказват на доброволците, както и ролята им в подготовката, координацията и организацията на хуманитарните дейности. По думите ѝ доброто взаимодействие между щатните служители и доброволците е от съществено значение за способността на БЧК да реагира адекватно и да бъде до хората в трудни моменти. Муртезова изрази признателност към всички, които с труда и личната си ангажираност отстояват ценностите на червенокръсткото движение и превръщат съпричастността в конкретна помощ за нуждаещите се.

В края на срещата двете страни потвърдиха значението на доброто взаимодействие между местната власт и Българския Червен кръст за навременната подкрепа на хората в нужда и за укрепването на солидарността в общността.