Община Русе обедини институции и специалисти в подкрепа на безопасната училищна среда

Междуинституционалното взаимодействие при превенцията на агресията, насилието и противообществените прояви сред децата и учениците е във фокуса на двудневна инициатива, която бе открита днес в сградата на Община Русе. Организатор на проявата е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Русе. Форумът събира представители на образователни институции, местната власт, социалните услуги и органите на реда, ангажирани с подкрепата и закрилата на децата.

Първият ден е посветен на кръгла маса на тема „Междуинституционално взаимодействие за превенция на агресията, насилието и противообществените прояви сред децата и учениците“. В дискусията участват заместник-кметът на община Русе и председател на Местната комисия Енчо Енчев, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет Петя Петрова, началникът на РУО – Русе Магдалена Ананиева, представители на МВР – Русе, отдел „Закрила на детето“, сектор „Детска педагогическа стая“, директори на училища, обществени възпитатели, училищни психолози, педагогически съветници и други специалисти.

„Свидетели сме на зачестяващи случаи на насилие не само сред младите, но и в цялото общество, което е предпоставка да се превърне в модел на поведение за детската неукрепнала психика. Точно заради това съм изключително удовлетворен, че Община Русе е инициатор на кампанията за намаляване на агресията сред подрастващите, която е на едно много добре организирано междуинституционално ниво“, заяви заместник-кметът. Като добър пример за сътрудничество между държавата и образователните институции той посочи кампанията на МВР – Русе за откриване на детски полицейски управления, които целят да запознаят учениците с дейността на полицейските служители, правилата за безопасност и значението на личната отговорност.

От своя страна Петя Петрова изказа благодарност за организацията на събитието и заяви, че никога не е късно да се говори за агресията между децата. „Този разговор е както много необходим, така и спешен, особено в тези размирни времена, не само в страната, но и в цяла Европа“, каза още тя.

Началникът на РУО – Русе Магдалена Ананиева заяви, че възпитанието води до намаляване на агресията и увери присъстващите, че в лицето на Регионалното управление на образованието винаги ще имат доверен партньор.

Основен акцент в разговора е ранното разпознаване на рисковото поведение и навременната реакция при възникване на проблемни ситуации в училищна среда. Участниците обсъждат ролята на училището, семейството, местната власт, социалните служби и органите на МВР, както и възможностите за по-добра координация при случаи на агресия, тормоз и насилие. Предвидено е да бъдат споделени добри практики и да се очертаят насоки за последващи съвместни превантивни дейности на местно ниво.

Сред представените примери за превантивна работа е кампанията „БезЕкранно“, реализирана от Местната комисия към Община Русе в периода април – август 2026 г. Инициативата е насочена към насърчаване на общуването, движението и реалните преживявания като алтернатива на прекомерното използване на електронни устройства от децата. В рамките ѝ са проведени информационни срещи с над 250 родители в четири русенски училища, а през летните месеци са организирани осем практически групи с петдневни модули и 90-минутни занимания. Дейностите са координирани от Татяна Кюранова и Деница Тодорова.

Програмата включва двигателни упражнения, занимания за развитие на емоционални умения, техники за саморегулация и групови дейности, насочени към спазване на правила и сътрудничество. При 31 деца е извършено подробно наблюдение на поведението и реакциите по време на заниманията. Според отчетените резултати в края на седмичните модули 90% от наблюдаваните деца са успявали да преминат към спокойно състояние за по-малко от три минути след подаден сигнал. Специалистите отчитат и положителни промени в задържането на вниманието и уменията за овладяване на емоциите. Данните са от практическите наблюдения в рамките на програмата, а не от контролирано научно изследване.

Предвижда се дейностите по „БезЕкранно“ да бъдат разширени към детските градини и други възрастови групи. Сред планираните инициативи е и създаването на клуб към Местната комисия, който да предоставя възможности за развитие на социални умения, творчество и общуване.

Вторият ден от инициативата, 23 октомври, ще бъде посветен на специализирано обучение за училищни психолози, педагогически съветници, учители и други педагогически специалисти. Обучител е главен асистент д-р Екатерина Димитрова, социален психолог от Българската академия на науките.

Програмата включва две основни теми – „Трудният ученически клас – психологична характеристика и подходи за справяне“ и „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“. Участниците ще се запознаят с практически техники за управление на груповата динамика, разпознаване на проблемни модели на поведение, предотвратяване на ескалацията на конфликти и ефективна комуникация с учениците. Ще бъдат разгледани също подходи за психологична диагностика, идентифициране на рискови ситуации и прилагане на превантивни и интервенционни дейности в училищна среда