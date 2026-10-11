Пенчо Милков поздрави Съюза на пенсионерите – Регион Русе за 30-годишнината му

Кметът на Русе Пенчо Милков присъства на концерта „Талантът възраст няма“, с който на 10 октомври Съюзът на пенсионерите – Регион Русе отбеляза 30 години от създаването си. Събитието събра самодейци, гости и приятели на организацията в празник на фолклорната музика, танца и поетичното слово.

"Три десетилетия Съюзът на пенсионерите – Регион Русе изгражда своята история чрез хората, споделените ценности, приятелствата и стремежа да поддържа жив духа на общността. Днешното събитие е прекрасен израз на жизнеността и вдъхновението на хора, които продължават да развиват талантите си и да обогатяват културния живот на Русе. Благодаря на всички самодейци за всеотдайността, с която съхраняват българските традиции и ни напомнят, че творческият порив няма възраст“, заяви Пенчо Милков.

Той връчи на председателя на Съюза на пенсионерите – Регион Русе Мария Савова плакет на Община Русе в знак на признателност за 30-годишната история на организацията, всеотдайността на нейните членове и приноса им към културния и обществения живот на града.

Началото на концерта постави песента „Една България, една земя, едно сърце“, съпроводена от хореография на изпълнители от съюза.

Председателят на Съюза на пенсионерите – Регион Русе Мария Савова благодари на всички състави на организацията за труда, отдадеността и усилията им да поддържат живи традициите и да развиват самодейното изкуство. „Поклон пред вас, за вашия труд!“, обърна се тя към участниците.

В програмата бяха представени повече от 30 изпълнения на пенсионерски клубове – вокални и танцови формации, индивидуални и дуетни изпълнители, както и поетеси от организацията.

В концерта участваха и гости от Гюргево, Букурещ и Молдова, с които Съюзът на пенсионерите – Регион Русе си сътрудничи за съвместни инициативи. Всички изпълнители бяха отличени с почетни грамоти, а организацията получи поздравителни адреси от гости и институции.

Празничната програма завърши с изпълнение на песента „Горди българи“ от вокалните състави, развяти национални знамена и хореография на танцовия състав.