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Русенци превърнаха съпричастността в споделена трапеза

11 октомври 2026, 13:46 часа 110 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Русе
Русенци превърнаха съпричастността в споделена трапеза

Кметът на Русе Пенчо Милков откри днес пред сградата на Община Русе инициативата „Доброто докосва душата“, която събра русенци около идеята за споделена трапеза, човешка близост и подкрепа за хората в нужда. За събитието беше приготвена топла храна за близо 1000 души, а основното послание на организаторите беше доброто да се предава нататък чрез конкретни действия и лично отношение към другия.

"Доброто не се измерва с това колко си дал, а с това дали си успял да накараш някого да почувства, че не е сам. Понякога една подадена ръка променя повече от хиляди думи, защото връща на човека нещо безценно – усещането, че има място сред другите“, заяви кметът.

В рамките на инициативата за смисъла на добротворчеството, личната отговорност и силата на каузите говориха Илиян Илиев – Скури, основател на Фондация „Александър Русев“, както и Теодор Цветков и Светослав Захариев – Сисо от Превантивно-информационния център по наркотични вещества в Русе, които са известни със своите благотворителни каузи. По време на събитието имаше поставена кутия за дарения в подкрепа на фондацията и нейната цел – изграждане на водно-рехабилитационен център за хора с увреждания.

Отец Иван и отец Симеон от храм „Успение Богородично“ осветиха храната преди споделянето ѝ. По този начин общата трапеза се превърна в символ на съпричастността и вниманието към хората, които имат нужда от подкрепа.

По време на събитието за доброто настроение се погрижиха Фолклорен танцов клуб „Родолюбец“, неформална сборна група „Да тропнем“, както и други любители на българския народен танц. Те увлякоха присъстващите в кръшни хора.

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Инициативата е организирана от приятели и съмишленици, обединени от желанието да направят доброто видимо и преживяно. Посланието им към русенци беше ясно - доброто има смисъл, когато стига до човека – чрез топла храна, добра дума, споделено време или готовност да застанеш зад чужда кауза. Събитието се проведе под наслова "Предай доброто нататък!".

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община Русе
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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