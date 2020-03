Европейската премиера на канадския спектакъл "Писъкът на медузите" в Пловдив

Канадският мултидисциплинарен артист Алън Лейк ще представи европейска премиера на своя провокативен спектакъл "Писъкът на медузите" в рамките на международния фестивал ONE DANCE WEEK 2020. Съчетавайки съвременен танц, визуални изкуства и музика на живо, творбата е драматичен прочит на темата за оцеляването.

- Пловдив и не се препоръчва за зрители под 18 г.. Въздействието на техния интензивен физически танц се подсилва от богата на символи сценография. Хореографът, режисьор и визуален артист от Квебек Алън Лейк създава мрачен "буден сън", в който бедствието сякаш току-що се е случило. Той умело събира силата на колектива с тази на индивида, за да покаже с отчетливи нотки смелост и шок усещането за безпомощност, жаждата за оцеляване и триумфа на живота."Писъкът на медузите", един от акцентите в програмата на 13-то издание на ONE DANCE WEEK, е вдъхновен от прочутата картина "Потъването на "Медуза" (1819) на френския художник Теодор Жерико, изобразяваща оцелелите след корабокрушението на френския кораб "Медуза" - пирамиди от човешки тела и отломки сред мътните води между живота и смъртта. Така, след световния успех на "Ravages" (2015), хореографът от Квебек и неговата компания Alan Lake Factori(e) предлагат на зрителите нов творчески трус, който затвърждава позицията им сред най-значимите имена на канадската съвременна сцена в момента. "Фатална красота и чувственост се сливат с мрака. Лейк е особено умел в създаването на многостранни и многофункционални живописни произведения, които трансформират пространството." Le cri des méduses | Alan Lake Factori(e) (teaser) from Alan Lake Factori(e) on Vimeo