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Френската комедия "Тя спи гола" с премиера в Театър Artvent на 24 ноември

20 октомври 2026, 12:01 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: Artvent
Френската комедия "Тя спи гола" с премиера в Театър Artvent на 24 ноември

Френски хумор, семейни тайни, изневери и ситуации на ръба се пренасят на българската театрална сцена с премиерата на новата комедия "Тя спи гола" на 24 ноември в София. Постановката на Театър Artvent по пиесата на френския драматург Жан Дел събира актьорите Петър Антонов, Богдана Трифонова, Евелин Костова и Леарт Докле под режисурата на Венцислав Асенов.

Спектакълът предлага динамично действие, остроумни диалози и комични ситуации, в които опитите да бъде прикрита една истина водят до разкриването на много други.

Историята започва с новина, която разтърсва две семейства. Никол научава, че братът на съпруга ѝ изневерява на нейната сестра. Докато тя се опитва да разбере какво се случва, съпругът ѝ Андре запазва подозрително спокойствие. Постепенно става ясно, че зад привидно обикновената семейна драма се крият много повече тайни, отколкото някой е предполагал.

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Едно признание води до следващо, подозренията се увеличават, а отношенията между героите стават все по-заплетени. В опитите си да избегнат неудобните истини четиримата се оказват въвлечени в поредица от недоразумения и абсурдни ситуации. А публиката се превръща в своеобразен съучастник в тази игра на лъжи и разкрития.

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Снимки: Artvent; колаж: Actualno.com

Авторът Жан Дел е френски драматург, актьор и сценарист с дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията. В пиесите си той често изследва човешките взаимоотношения, брака и любовта чрез характерния за френската комедия хумор, в който ежедневните ситуации постепенно прерастват в абсурдни и непредвидими обрати.

В българската постановка режисьорът Венцислав Асенов работи с Петър Антонов, Богдана Трифонова, Евелин Костова и Леарт Докле, които пресъздават сложните отношения между героите и комичните последици от техните решения. Преводът е дело на Снежина Русинова-Здравкова, сценографията и костюмите са на Маноела Дойчинова, а музиката е на Павел Васев. Продуцент е Artvent.

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"Тя спи гола" е комедия за доверието, ревността и тайните в семейните отношения, която с чувство за хумор показва колко лесно една на пръв поглед чужда изневяра може да се превърне в проблем за всички.

След премиерата в София спектакълът ще се играе във Варна – 2 декември, Русе – 20 декември и други градове.

Всички актуални дати и билети може да намерите тук: https://artvent.bg/event/tia-spi-gola

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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