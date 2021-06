Как се създава магия на сцената: Димитрис Папайоану

Смятан за един от най-значимите съвременни хореографи в световен мащаб, Димитрис Папайоану определя себе си преди всичко като художник. Неговият бял лист е сцената, а върху нея той твори като манипулира пространството с помощта на човешкото тяло и създава движещи се живи картини. След феноменалния успех, който гръцкият артист постига със спектаклите си "Still Life", "Sinse She" и "The Great Tamer", не е изненада, че новата му продукция беше очаквана с нетърпение в цял свят.

Брилянтният художник на тялото. След близо две години пауза, Папайоану се завръща на голямата сцена с "Напречна ориентация" (Transverse Orientation) - интензивно двучасово преживяване, в което осем зашеметяващи изпълнителя преобразяват реалността, докато преплитат визуални изкуства с мита и религията. В новия си спектакъл Димитрис Папайоану поставя под въпрос смисъла на живота и засяга темата за метаморфозата чрез фигурата на Минотавъра, убит от Тезей, цар на Атина. Своеобразно пътешествие между античността и съвременността, постоянството и непостоянството, в търсене на светлината, "Напречна ориентация"е разказ за за човечеството, разкъсано от противоположности и дезориентирано от напречни пътеки.

Световната премиера на спектакъла се състоя в началото на юни, като част от Биеналето на танца в Лион, а след това беше представен и в рамките на фестивала Tanec (Прага), а ето и малка част от отзивите на критиката: “Без съмнение Папайоану е един от четиримата най-значими хореографи в света.” Arienne Bavelier, Le Figaro, 07/06/2021 “TRANSVERSE ORIENTATION е акт на художествена магия, създаден пред очите ни от изключително прецизните изпълнители. " Roslyn Sulcas, The New York Times, 8 June 2021 „Димитрис Папайоану хваща бика за рогата. (...) TRANSVERSE ORIENTATION е бижу на изобретателността и красотата. " Al. M., Le Progress, 3 юни 2021 г. Българската публика ще има възможността да стане част от преживяването "Напречна ориентация" (Transverse Orientation) на 9, 10, 11 и 12 октомври в рамките на фестивала One Dance Week в Пловдив. Допълнителна информация за програмата следете на onedanceweek.com.