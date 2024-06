Мултидисциплинарният фестивал Ritual Gatherings акостира на Южното Черноморие за 6-то поредно издание

Редица международни и български артисти ни очакват на нос Акра този юли

Фестивалът, който обединява петте елемента от културната идентичност на всеки човек - музика, изкуство, природа, храна, ритуали - се завръща от 12 до 14 юли в Черноморец. Програмата включва наситено музикално разнообразие, изложба на инсталационно съвременно изкуство, 2 ритуални вечери по залез слънце и редица напълно нови активности за свързване със себе си и с другите.

Музика

Тази година за първи път основните хедлайнъри са дами- Гая Бриса от Ибиза и Хейли Заласи от Глазгоу, които обещават да завладеят сцената, така както само една жена може (или две). Освен чуждестранни гост DJ, програмата винаги празнува и разнообразната българска електронна сцена. Пълен лайнъп на артистите може да откриете тук.

За първи път ще има и водна сцена, изработена от студиото, работило над емблематичната творба на Кристо - Тhe floating piers. На водната сцена ще се случи takeover - на 12 юли пулта поемат DOM и Оff beat radio, а на 13-ти GLINA by BLVKCAT. От самото си създаване DOM се превръща в истински дом на електронната сцена, a Off beat radio e независимата онлайн радио платформа, която от краткото си съществуване набира голяма популярност в електронните среди.GLINA by BLVKCAT пък е проект, който гарантира нови измерения в света на ъндърграунд електронната музика.

Изкуство

За първи път по време на фестивала ще бъде проведен Regional Burners Meet Up - събиране на хора от цяла Европа, които са преживели феномена Burning Man. На срещата всеки ще може да се запознае с общността, културата, ценностите на емблематичния US фестивал и да научи повече за българския Кукер кемп там, както и какво е art car, как се създава и поддържа подобен проект.

На 13-ти юли фестивалът предлага и дневна програма с практики по йога на водни понтони, гонг медитация, какаова церемония, дихателни практики, звукова баня, разговор за различните състояния на съзнание и plant medicine, както и astro сесия за най-значимите астрологични събития тази година.

Ritual Gatherings e единственият фестивал в България, който представя инсталационно съвременно изкуство на плаж. За втора година специален партньор на събитието е LUNAR Lights, които ще донесат до нос Акра една от най-впечатляващите светлинни инсталации.

Природа

Ritual Gatherings e фестивал, който от самото си начало популяризира и прилага екологични практики, като се стреми максимално да намали влиянието си върху околната среда.

Именно така се появява и сцената на събитието по проект на шведския артист Flipzurd. Kонструкцията ѝ е своеобразна арт инсталация, създадена през 2022 и тази година със същия материал ще бъде създаден 3-ти проект, който спазва философията на фестивала: reduse, reuse, recycle, reinvent.

Напълно прилагайки концепцията за нулев отпадък, Ритуалната Вечеря от своя страна предлага само сезонни ястия с локални продукти от малки екологични ферми и стопанства, като за сервиране се използва компостируема посуда, която след това се транспортира до най-близката ферма партньор, за да се превърне в тор.

Храна

От самото начало The Ritual Dinner е емблематична част от фестивала. Всяка година тя събира нова смесица от хора от различни страни, култури и професии, като им дава възможност да споделят трапеза, мисли, идеи, емоции. Вечерята олицетворява не само кулинарното изкуство, но и дълбоко споделеното преживяване и ритуал на хранене заедно с приятели. За втора година тя се случва на скала над морето, като за първи път ще бъде проведена и в двете фестивални вечери.

Тази година хранaта е дело на Мария Жекова, MasterChef България за 2022, съвместно с шеф Филип Спасов, резидент готвач на Ritual Gatherings. Менюто е отражение на тероара на мистичната Странджа планина и нейната връзка с Южното Черноморие. Мария Жекова и Филип Спасов обединяват творческите си сили, за да представят своята интерпретация на традиционни рецепти от Югоизточна България. Концепцията на вечерята също лежи на основното послание за устойчивост, изразена през използването на локални продукти от малки местни производители.

Ритуали

Ритуалите в Ritual Gatherings обхващат всички основни аспекти от фестивала - Ритуалната Вечеря, танците на пясъка до изгрев, гонг медитацията по залез, но най-вече моментите заедно със стари и нови приятели - защото там някъде се корени и смисълът и целта им.

Ритуалът е важна част от живота на всеки човек, като всички ние имаме и лични, уникални ритуали, така и колективни такива. Колективните ритуали имат способността да създават чувство за сплотеност, заедност и взаимно разбиране, усещане, че човек е част от нещо по-голямо от него самия.

За първи път посетителите могат да вземат и премиум пакет, благодарение на Food Nomads, който включва билет за фестивала и ритуалната вечеря, настаняване в 4* хотел с включена закуска и мини бар, куп подаръци и фестивален шътъл, специално предоставен от VW. Повече може да научите тук.