Неразказаната история на Виола Каравелова ще бъде представена в Народния театър

Какво се случва с една жена, когато съпругът ѝ изчезне безследно, а светът около нея е разделен на врагове? С премиерата на "Седем нощи на Виола Каравелова" от Боян Крачолов Народният театър "Иван Вазов" отваря една от по-малко познатите страници в българската история. В моноспектакъла Надя Керанова се превъплъщава във Виола Каравелова – дъщеря на Петко и Екатерина Каравелови, по-голяма сестра на Лора Каравелова и съпруга на журналиста Йосиф Хербст. Вдъхновена от действителни събития, постановката разказва за една лична трагедия, останала в сянката на събитията от онова време.

Фотограф: Стефан Здравески

На 16 април 1925 г. взрив разтърсва катедралата "Свети Крал" (днес "Света Неделя"). Атентатът отнема множество човешки животи и е последван от вълна на политически репресии, по време на които десетки хора изчезват безследно. Сред тях е и журналистът Йосиф Хербст.

Докато България е разкъсвана от политически противоборства, преврати, въстания и насилие, една жена отказва да се примири с неизвестността. В търсене на съпруга си Виола се изправя пред мълчанието, страха и жестокостта на време, в което човешкият живот все по-лесно се превръща в заложник на политическите убеждения.

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За разлика от трагичната съдба на сестра ѝ Лора, тази на Виола остава далеч по-слабо позната. Именно към нея се обръща Боян Крачолов, който е автор и режисьор на постановката. В центъра на спектакъла е опитът на Виола чрез любовта си да се издигне над политическия антагонизъм, който разделя хората на непримирими лагери.

Възможно ли е да се намери стратегия за живеене, която изключва идеята за враг? С този въпрос постановката надхвърля историческите обстоятелства на 1925 година и се обръща към нашето настояще.

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Сценографията и костюмите са дело на Никол Трендафилова, композитор е Юлиян Стоичков, а драматург на постановката е Мирослава Тодорова. Втори асистент-режисьор е Кристина Захариева, фотограф – Стефан Здравески.

Билетите за "Седем нощи на Виола Каравелова" вече могат да бъдат закупени на касите на Народния театър и онлайн.