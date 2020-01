Почина звездата от „Монти Пайтън“ Тери Джоунс

Звездата от „Монти Пайтън“ Тери Джоунс почина на 77 години. Това бе съобщено от семейството му, информира АФП. Актьорът е загубил дълга битка с рядка форма на деменция.

"Тери почина вечерта на 21 януари 2020 г. на 77-годишна възраст до съпругата си Анна Сьодерстрьом след дълга, изключително смела, но винаги придружена с хумор битка с рядка форма на деменция", се казва в изявлението.Терънс Греъм Пери Джоунс е уелски комедиен артист и сценарист. Той е съсценарист на „Монти Пйтън и Светия Граал“. Едни от най-запомнящите се роли на Джоунс са тези на жени на средна възраст с тънък глас. Той е автор и на няколко книги за средновековна история и много детски книжки. Режисьор е на няколко филма, включително „Erik the Viking“ (1989) и „The Wind in the Willows“ (1996), припомня БГНЕС.Джоунс беше женен за Алисън Телфър и има две деца – Сали (1974) и Бил (1976). През 2006 г. той се раздели със съпругата си и понастоящем живееше с приятелката си Анна Сьодерстрьом. Бил е водещ на документална поредица за кръстоносните походи.