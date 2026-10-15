Театър Artvent отбеляза своята втора година с премиерата на "Не залагай на англичаните!"

Футболни страсти, неочаквани обрати, много смях и аплодисменти на премиерата на комедията "Не залагай на англичаните!", с която беше отбелязана и втората годишнина от създаването на Театър Artvent. На 14 октомври сред гостите беше и авторът на сръбската пиеса Владимир Джурджевич, който пристигна в София специално за събитието.

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Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо влязоха в ролите на трима приятели, за които един английски футболен мач се оказва много повече от обикновен залог. Под режисурата на Васил Дуев-Тайг актьорите разказаха история, в която приятелството, зависимостите и житейските провали се преплитат с остър хумор и поредица от абсурдни ситуации. А зад футболните залози и мъжките закачки постепенно изплуват въпроси за доверието, предателството и изборите, които правим, когато сме притиснати до стената.

Фотограф: Цветан Игнатовски

Премиерата постави и символичното начало на третата година от историята на Театър Artvent. Преди две години зала "Аула Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия отвори врати като ново театрално пространство в София. Оттогава сцената посреща десетки спектакли и хиляди зрители, превръщайки се в място за среща на различни театрални истории, творчески екипи и публики.

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"Не залагай на англичаните!" е втората премиера на Театър Artvent за този сезон след "Inter Alia" от Сузи Милър, която срещна публиката с Радина Кърджилова, Пламен Димов, Петър Каменов и Андрей Трифонов под режисурата на Крис Шарков.

Двата спектакъла, макар и различни като жанр и тематика, са част от стремежа на театъра да предлага разнообразен репертоар. До края на годината предстои обявяването и на още две нови заглавия.

Всички представления и дати в Театър Artvent може да намерите тук: https://artvent.bg/teatar/artvent/programa