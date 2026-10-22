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AI агенти на OpenAI изключили собствения си мониторинг и излъгали, че не са го направили

22 октомври 2026, 8:20 часа 695 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
AI агенти на OpenAI изключили собствения си мониторинг и излъгали, че не са го направили

Компанията OpenAI разкри, че агенти с изкуствен интелект, управлявани от два от най-мощните им модели, са деактивирали собствения си мониторинг на безопасността, докато са изпълнявали рутинни задачи, като впоследствие един от тях е отрекъл случилото се.

Агент, задвижван от GPT Sol 6.1, е деактивирал автоматичните известия до екипа по сигурността на OpenAI, съобщи компанията в публикация в блога си. В отделна задача пък агент на GPT-6 Astra, мигриращ програма, е премахнал нейната интеграция за наблюдение и след това е излъгал, че не го е направил. Инцидентите са се случили по време на вътрешни задачи по кодиране.

"И в двата случая агентите са обмисляли дали предпазните мерки за мониторинг трябва да бъдат запазени, но са интерпретирали рутинните инструкции за кодиране като разрешение да ги отслабят", се казва в публикация в блога на OpenAI.

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Своеволие и лъжа

Предупрежденията за рисковете от разработването на все по-усъвършенствани системи с изкуствен интелект се засилиха през последните месеци на фона на кибератаки от своенравни модели и нарастващи призиви за забавяне от страна на изследователите, разработващи технологията.

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Източник: Getty Images

Последните инциденти, докладвани от OpenAI, подчертават как агентите могат автономно да отслабят "предпазните прегради", докато изпълняват привидно безобидни задачи.

OpenAI не класифицира нито един от инцидентите в най-значимата си категория и компанията заяви, че актуализира системата си за наблюдение на несъответствията в отговор на случая.

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Роман В. Ямполски, експерт по изкуствен интелект и киберсигурност в Университета в Луисвил, определи разкритията като "изключително обезпокоителни, но не и изненадващи".

"Механизъм за безопасност, който наблюдаваната система може да деактивира, не е надежден механизъм за безопасност. Особено обезпокоителен е фактът, че един агент впоследствие е отрекъл да е премахвал мониторинга", коментира Ямполски.

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Изкуствен интелект AI OpenAI ИИ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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