Anthropic инвестира 5% от акциите си във фонд, който да разпределя пари към населението

Компанията за изкуствен интелект Anthropic обеща да вложи 5% от акциите си в нов фонд, предназначен за обществено благо, с планове да увеличава вноската с нарастването на пазарната си стойност.

Създателят на асистента за изкуствен интелект Claude обяви новия „Антропен фонд за обществена полза“ на фона на критиките, пред които технологичните компании са изправени, заради потенциалните опасности на новата технология.

В публикация в блога си Anthropic обяви, че се ангажира да отдели за целта 5% от акциите на компанията с незабавен ефект, при условие че ходът бъде одобрен от акционерите, както и допълнителни 2%, които ще бъдат добавени „по преценка на борда“ за всяко 50-процентово увеличение на стойността на компанията.

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„Поради начина, по който е структуриран фондът, колкото повече расте Anthropic, толкова по-голям дял от компанията може да бъде посветен изрично на общественото благо“, заявиха от компанията, базирана в Сан Франциско.

„Обичайна практика е технологичните компании да предлагат нарастващи възнаграждения на своите ръководители. Вместо това ние насочваме този капитал в обществена полза“, се казва още в позицията.

За какво могат да се ползват парите

Anthropic заяви, че фондът може да се използва за дарения на традиционни организации с нестопанска цел, както и за „директни разпределения към конкретни групи от населението“.

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В позицията се казва, че смущенията на пазара на труда, дължащи се на изкуствения интелект, биха могли да бъдат сред причините, които фондът разглежда като мотивация.

Източник: Getty Images

„Anthropic вече е отделила 200 милиона долара за изучаване и справяне с този проблем, но предвид темпото на развитие на изкуствения интелект, може да са необходими по-смели подходи. Фондът ще има гъвкавостта да ги преследва“, заявиха от компанията.

Anthropic, официално регистрирана като „корпорация с обществена полза“ в американския щат Делауеър, заяви, че фондът няма да бъде използван за лобиране или политически дарения, нито в Съединените щати, нито в чужбина.

Основана през 2021 г. от бивши служители на създателя на ChatGPT OpenAI, Anthropic се готви за това, което може да се окаже най-голямото публично първично предлагане в историята. Очаква се компанията да бъде листната на американската фондова борса преди края на 2026 г., като анализаторите прогнозират оценка над 2 трилиона долара.

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Уставът на компанията изисква ръководството ѝ да балансира възвръщаемостта за акционерите с отговорното развитие на изкуствения интелект.

Бързата скорост на развитие на изкуствения интелект предизвика широко безпокойство относно възможните негативни последици за обществото, включително пазара на труда.

В доклад, публикуван миналия месец, консултантската фирма McKinsey изчисли, че до 11 милиона американски работници може да се наложи да сменят кариерата си през следващото десетилетие поради автоматизацията, дело на изкуствен интелект.