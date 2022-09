Apple представи iPhone 14 Pro: Ночът е превърнат в нов интерфейс (ВИДЕО)

Обикновените модели получават същия A15 Bionic процесор като iPhone 13, докато Pro версиите са оборудвани с по-мощния A16 Bionic, произведен чрез 4nm процес на TSMC.

Стандартният iPhone 14 има две обновени задни камери с резолюция 12 мегапиксела и предна със същата резолюция. В iPhone 14 Pro Apple използва 48-мегапикселов сензор за основната камера, но в повечето случаи това се постига като се комбинират данни от четири съседни пиксела, т.е. 4х12-мегапикселово изображение. Останалите три (две задни и една предна) използват 12-мегапикселови матрици.

iPhones са се научили да откриват автомобилни произшествия и автоматично да уведомяват спасителните служби и спешните контакти на човек за случилото се. Функцията работи дори далеч от цивилизацията: смартфонът може да предава спешни съобщения чрез сателити. За да направи това, смартфонът показва на потребителя къде да насочи притурката, така че сигналът да бъде успешно предаден на устройството в орбита. Функцията ще бъде достъпна само в САЩ и Канада от ноември и ще бъде безплатна само за първите две години. Преди това комуникацията със сателити беше демонстрирана както по време на експерименти, така и в други серийни смартфони.

Всички модели, продавани в САЩ, получиха необичаен ъпдейт – вече няма да имат обичайния SIM слот. Вместо това потребителите ще могат да използват само eSIM.

IPhone 14 започва от $799, а iPhone 14 Plus започва от $899. Цените на iPhone 14 Pro и Pro Max започват съответно от $999 и $1099. Те влизат в продажба на 16 септември.Apple представи 4 нови смартфона - iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max, както и смарт часовника Apple Watch Ultra. По време на годишната презентация компанията показа и обновени стандартни модели Apple Watch и второ поколение слушалки AirPods Pro.

Акцентът е поставен върху здравето и сигурността на потребителите, като iPhone 14 е с възможност за изпращане на SOS сигнал през сателит. Функцията автоматично открива дали сте пострадал при ПТП и съобщава това на бърза помощ.

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук нарича iPhone 14 Pro и Pro Max „най-иновативната професионална линия досега".

Стандартните модели iPhone 14 и 14 Plus са с OLED дисплеи с диагонал съответно 6,1 и 6,7 инча. iPhone 14 Pro и Pro Max имат екрани със същите размери, но с по-висококачествени матрици, които поддържат честота на опресняване от 1 херц. Благодарение на това те са с режим Always-On, при който дисплеят винаги показва часовника и друга информация - дори когато екранът е заключен.

По-достъпната версия на iPhone 14 и 14 Plus ще има подобрен живот на батерията, по-издръжливи екрани, както и по-добра производителност на селфи-камерата при липса на достатъчно светлина.

Интересен ъпдейт има при iPhone 14 Pro и Pro Max - т.нар. "динамичен остров". Това е новият опит на Apple да измисли практично приложение на черния ноч (прореза в горната част на дисплея) на върха на екрана, в който се намират камерите и сензорите на устройството. Сега изрезът за камери и други сензори се намира не в края на екрана, а в самия дисплей, недалеч от горния ръб. Разработчиците са адаптирали iOS за тази промяна.

Изрязаната част от пикселите вече е по-малка, но и е анимирана - през нея можете да следите нотификациите си или да получавате друга системна информация. "Островът" например може да покаже контролните функции на музикалния плейър, активен таймер и др.

