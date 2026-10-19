Четири гиганта-мобилни оператори в ЕС се обединяват да създадат европейски Starlink

Европейските телекомуникационни компании Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone подписаха споразумение за съвместно разработване на сателитна свързаност, която ще позволи на смартфоните да се свързват директно със спътници. Това де факто е първа стъпка към създаване на европейски конкурент на Starlink.

Официално писмо на сайта на Deutsche Telekom

"Инициативата подкрепя амбицията на Европейската комисия да укрепи суверенитета, сигурността и устойчивостта на Европа в критичната инфраструктура за свързаност. Тя ще гарантира отговорно европейско управление на ключова космическа инфраструктура. Освен това ще предостави на всички оператори на мобилни мрежи отворен и недискриминационен достъп до предлагане на услуги "директно към устройството" (D2D) на техните клиенти. Тези услуги ще се предлагат чрез модел, предназначен да насърчи конкуренцията, да намали фрагментацията на пазара и да разшири потребителския избор в цяла Европа.

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Чрез комбиниране на широкия обхват на клиентите, мрежовите възможности и оперативния опит на операторите, инициативата би могла да ускори разгръщането на пазара, да позволи ефективно използване на спектъра и да улесни безпроблемната интеграция на сателитната свързаност в съществуващите мобилни мрежи.

Съвместната инициатива на Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Vodafone има ясна амбиция - да отговори на търсенето на клиентите за универсално покритие в недостатъчно обслужвани райони, да засили устойчивостта на обществените мрежи, да защити критичните комуникации и да подпомогне развитието на европейска спътникова констелация.

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Като част от проекта четирите оператора планират да създадат ключова наземна мрежова инфраструктура, както и критични функции за координация и мониторинг в Европа, без да инвестират директно в спътникова констелация. Това ще бъде осигурено от сателитен партньор, който все още предстои да бъде избран.

Партньорството между инициативата, ръководена от мобилен оператор, и сателитния оператор ще съчетае европейско управление и достъп до пазара с доказана сателитна технология и експертен опит в разгръщането. Това писмо за намерение за проучване на потенциална съвместна оферта за MSS спектър не замества съществуващите сателитни партньорства".

Financial Times вече коментира, че инициативата има за цел да намали зависимостта на Европа от чуждестранни технологии.

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