ФБР е уязвимо, България - не: AI паникьоса света заради заплаха за 70% от интернета, но у нас властта мълчи

Правителствени и корпоративни уебсайтове по целия свят прекратиха временно активността си, след като модели с изкуствен интелект откриха критични грешки, които биха могли да засегнат 70% от интернет. Информацията предизвика международен смут, но официални препоръки в България все още не са издадени.

Уязвимостите бяха открити от екипи на OpenAI и компаниите за киберсигурност Calif и Wiz, собственост на Google. Грешките, общо наречени PHP2Shell, биха могли да позволят на атакуващи обекти да изпълняват код и да четат памет, която може да съдържа чувствителна информация. Организацията, стояща зад езика за програмиране PHP, който е в центъра на уязвимостта, пусна корекция за грешките и настоятелно призовава операторите на уебсайтове незабавно да актуализират системите си.

Агенцията за национална сигурност на САЩ призова в публикация в социалните мрежи организациите, използващи PHP, да актуализират системите си или да ги изключат от интернет, ако актуализация не е възможна. Разкритието накара някои правителствени уебсайтове в Европа да минат офлайн, тъй като компаниите актуализираха системите си, съобщи Ройтерс.

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ФБР разпозна сериозността на ситуацията

"В PHP – широко използван език за програмиране, който задвижва уебсайтове и уеб приложения – са открити две критични уязвимости. Тези уязвимости (CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619) биха могли да позволят на злонамерени киберсубекти да изпълняват код дистанционно в ядрото на PHP, което потенциално застрашава поверителни данни и мрежи", обяви и от Федералното бюро за разследване (ФБР).

ФБР призовава организациите незабавно да предприемат следните стъпки:

"Ако незабавното актуализиране не е възможно, се препоръчва системите да бъдат изключени от мрежата (офлайн), докато рискът не бъде напълно отстранен.

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Незабавно актуализирайте засегнатите инсталации на PHP, като следвате указанията на php.net. Направете опис на местата, където PHP се използва във вашата среда, като дадете приоритет на системите, достъпни от интернет, както и на продукти от външни доставчици, които включват PHP.

Наблюдавайте уеб сървърите за подозрителна активност – например PHP процеси, които неочаквано стартират командни обвивки (command shells) или изтеглят файлове. Уверете се, че разполагате с подходящи инструменти за мониторинг на процесите, които да помогнат при откриването на евентуални опити за експлоатация.

Ако откриете признаци на компрометиране, изолирайте засегнатите системи, запазете логовете на уеб сървъра и PHP, и докладвайте случая в местния офис на ФБР или чрез www.ic3.gov. Тези доклади ни помагат да идентифицираме извършителите и да предупредим други организации, преди те също да станат жертви".

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В България - мълчание

На фона на тази международна активност, впечатление направи пълното спокойствие на институциите в България.

"Вчера буквално 70% от интернет страниците в света се оказаха уязвими по най-лошия възможен начин: с възможност всеки да изпълни произволен код на съвъра ти и то без да е налично обновление, с което да се затвори дупката. Уязвимостта е в практически всички версии на PHP, който според различни статистики се ползва от между 65% и 70% от страниците (основно заради Wordpress). Следобед се появи извънредна "кръпка", която системни администратори по цял свят прилагат в последните часове. На този фон правителствения екип за реагиране на инциденти (CERT) не е публикувал нищо на страницата си", коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

По думите му бърза проверка показва, че има поне няколко десетки сървъри в държавните мрежи, които ползват PHP, като вероятно, ако бъдат добавени и общинските сайтове, бройката ще скочи още.

"Очаквам от националния координатор по киберсигурност да гарантира, че на всички сървъри с PHP е приложено обновлението и да обяви още днес мащаба на засегнатите системи на държавната администрация. В противен случай съществува голям риск от пробив и изтичане на данни. В среда на хибридни атаки срещу България, този риск е напълно реален и не бива нещата да бъдат оставяни на случайността", добави Божанов.