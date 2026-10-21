Gen Z саботират изкуствения интелект в офиса, за да не им вземе работата

Нов доклад на компанията за изкуствен интелект Writer и изследователската фирма Workplace Intelligent установи, че огромна част от работниците в САЩ, Великобритания и Европа умишлено се опитват да саботират инициативите на своите шефове в областта на изкуствения интелект, пише изданието Futurism.

Фирмите са анкетирали 1200 „работници на знанието“ и 1200 бизнес ръководители. Установено е, че цели 29% от работниците са признали, че саботират изкуствения интелект на компанията си, като въвеждат поверителна информация в публични чатботове с изкуствен интелект, използват неодобрени инструменти с изкуствен интелект или умишлено използват нискокачествени резултати от изкуствен интелект в работата си, без да ги поправят.

Това, че близо 1/3 от всички работници активно се опитват да разрушат системите с изкуствен интелект на компанията си, говори много. Но концентрацията на "саботьори" сред работниците от поколение Z е особено поразителна: 44% от всички потребители на Zoom признават, че саботират корпоративното внедряване на изкуствен интелект на работното си място.

Още: Риск за $1 млрд. и животът на 50 души: Изтекъл законопроект посочва кога САЩ ще дръпне AI спирачката

От тези, които съобщават за провал на инициативи с изкуствен интелект, 30% посочват автоматизацията на ИИ като основен проблем. 28% твърдят, че техният вътрешен ИИ има „твърде много проблеми със сигурността“, докато значителните 20% негодуват, че ИИ добавя към ежедневното им натоварване.

Източник: Getty Images

Мениджърите също са под пара

Висшият мениджмънт също е изправен пред тежкото бреме на прехода. 72% от всички анкетирани ръководители заявяват, че стратегията на компанията им да използва изкуствен интелект им причинява стрес или тревожност, като 32% от тях характеризират стреса си като „висок“ или „осакатяващ“.

Съществува и голяма разлика в това доколко всяка група използва ИИ. Въпреки че само 28% от работещите на заплата са заявили, че използват ИИ повече от 2 часа на ден, повече от половината от всички ръководители – 64% – са казали същото. Някои от тях живеят с отворен прозорец на чатбот: почти един на всеки пет ръководители признава, че работи с ИИ по 4 или 5 часа на ден, докато един на всеки 25 използва ИИ повече от 6 часа на ден.

Още: Anthropic инвестира 5% от акциите си във фонд, който да разпределя пари към населението

Що се отнася до саботажа, корпоративният доклад предполага, че „организациите могат да се справят с някои от тези проблеми, като инвестират в по-висококачествени платформи и партньори с изкуствен интелект“.

„Много от тези предизвикателства обаче сочат към по-дълбоки проблеми в управлението на промените. Включването на служителите в усилията за внедряване и прозрачността относно предвидените случаи на употреба на ИИ може да помогне за облекчаване на опасенията относно загубата на работа и намаляване на риска от вътрешна съпротива“, гласи докладът.

Така с почти нулев контрол върху начина, по който се управляват фирмите им, служителите вероятно имат много рационални причини да се съпротивляват, особено ако революцията на изкуствения интелект е толкова близо, колкото твърдят техните ръководителите, запалени по технологиите.