Любов, съжителство и битката за дистанционното: може ли всички вкъщи да са доволни?

Казват, че истинският тест за една връзка е съвместният живот. Но не става дума само за това кой ще измие чиниите или ще изхвърли боклука. Опитайте да се разберете какво да гледате по телевизията в петък вечер. Или чий ред е да използва големия екран. За щастие, модерният дом вече има достатъчно възможности за забавление, така че компромисите да не са задължителни.

Представете си следната ситуация. Петък, 20:30 ч. Единият е чакал цяла седмица за важния футболен мач. Другият е убеден, че точно тази вечер трябва да започнете сериала, който всички обсъждат. Междувременно някой е превзел лаптопа за онлайн игра, а от съседната стая се чува музика, която определено не е по вкуса на останалите.

Добре дошли в съвременния дом, където всеки има собствена програма и много ясна представа как иска да прекара свободното си време.

И ако преди години въпросът „Какво ще гледаме?“ е бил повод за дълги семейни преговори, днес той все по-често има прост отговор: всеки каквото пожелае.

Един покрив, много различни интереси

Всъщност домът отдавна не е място само за почивка. Той е и лична фитнес зала с тренировки от YouTube, и импровизирано кино, и гейминг арена, и концертна сцена, на която можеш да пееш с пълно гърло, стига съседите да са съгласни.

Нужни са само подходящите устройства, интересно съдържание и добра интернет връзка, която да издържи на всички тези занимания едновременно.

Именно тук идва на помощ комбинираният план ТВ 200 + Нет 300 на А1, който събира телевизия и супербързия домашен интернет в едно предложение. С него всеки у дома може да следва собствените си интереси, без забавлението на един да е за сметка на останалите.

Планът включва над 200 телевизионни канала, от които 55 в HD качество, както и бърз интернет със скорост на изтегляне до 300 Mbps. Така футболните фенове могат да следят любимите си отбори, киноманите да откриват нови заглавия, а геймърите да се впускат в поредното виртуално приключение.

И понеже вкусовете се променят, пакетът предлага и една промопозиция Select, с която можете да добавите дигитална услуга според интересите си - без допълнително заплащане. Например SkyShowtime, Netflix или HBO Max за филми и сериали, MAX Sport Plus за спортните фенове или Storytel за любителите на аудиокниги.

Повече забавления, по-малко сметки

Има обаче едно нещо, за което всички под един покрив вероятно ще бъдат единодушни – хубаво е домашните разходи да са предвидими.

Затова и комбинираните предложения имат своя чар. Вместо да мислите отделно за телевизията и интернета, получавате двете услуги в един пакет.

Още повече че до 31 декември А1 предлага ТВ 200 + Нет 300 за 2,99 евро на месец през първите три месеца при сключване на нов 24-месечен договор. След това месечната такса е 17,99 евро до края на срока на договора.

Така остава повече място в бюджета за другите малки удоволствия – вечеря с приятели, нова настолна игра, билети за концерт или поредната спонтанна идея за уикенда.

А кой все пак печели битката за дистанционното?

Снимка: Envato

Може би най-хубавото на съвременните технологии е, че не е нужно всички да харесваме едно и също. Можем да живеем заедно, да имаме различни интереси и пак да намираме време за общи преживявания.

А понякога, след всички спорове за футбол, сериали и музика, се оказва, че най-забавно е просто да пуснете нещо, което никой не е гледал досега.

Защото добрият план за вкъщи не означава всички да правят едно и също, а всеки да има възможност да прави това, което обича.

И когато телевизията, интернетът и любимото съдържание са на една ръка разстояние, всичко върви по план.