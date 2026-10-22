Ударени кораби край България:

Робокоп е реалност и е готов да даде "живота си" за вас (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 9:48 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Робокоп е реалност и е готов да даде "живота си" за вас (ВИДЕО)

Хуманоидните роботи се развиват с бързи темпове, а най-големият производител на роботи в света – китайската компания Unitree, представи роботизиран бодигард, напомнящ на Робокоп. Той е готова да загине за своя собственик. H2-X Kung Fu Legend Guardian може да защити собственика си от обирджия, да повдигне автомобил, под който е заклещен човек и дори да се хвърли под колелата, за да спаси хора.

Unitree не разкрива много подробности относно техническите характеристики на H2-X. Единствените известни детайли са, че роботът може да скача от платформи с височина четири метра и да работи в изправено положение приблизително осем часа с едно зареждане.

В ръководството за употреба изрично се отправя молба към потребителите да се отнасят към робота с доброта.

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Робот Бодигард
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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