Робокоп е реалност и е готов да даде "живота си" за вас (ВИДЕО)

Хуманоидните роботи се развиват с бързи темпове, а най-големият производител на роботи в света – китайската компания Unitree, представи роботизиран бодигард, напомнящ на Робокоп. Той е готова да загине за своя собственик. H2-X Kung Fu Legend Guardian може да защити собственика си от обирджия, да повдигне автомобил, под който е заклещен човек и дори да се хвърли под колелата, за да спаси хора.
Unitree не разкрива много подробности относно техническите характеристики на H2-X. Единствените известни детайли са, че роботът може да скача от платформи с височина четири метра и да работи в изправено положение приблизително осем часа с едно зареждане.
В ръководството за употреба изрично се отправя молба към потребителите да се отнасят към робота с доброта.
China’s Unitree unveils a robotic bodyguard — a machine ready to die for its owner The H2-X Kung Fu Legend Guardian can protect its owner from a robber, lift a car trapping a person underneath, and even throw itself under the wheels to save its owner. The manual specifically asks users to treat it kindly.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026