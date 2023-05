82-годишният Ал Пачино чака четвърто дете

29-годишната Алфала е свързвана с Пачино още от април 2022 г., но според чуждестранните медии връзката им е започнала по време на пандемията от COVID-19. Според TMZ Алфала е бременна в осмия месец, така че съвсем скоро се очаква тя да роди.

82-year-old Al Pacino is expecting his fourth child with 29-year-old girlfriend Noor Alfallah, TMZ reports. pic.twitter.com/LiCkOaBXgX