Майли Сайръс: Планирам нещо специално за 20 години Хана Монтана

Певицата и актриса Майли Сайръс планира „нещо наистина специално“ за 20-годишнината на Хана Монтана. 32-годишната звезда се прослави с участието си в сериала на Disney, който се излъчваше в продължение на четири сезона от 2006 до 2011 г. Тя разкри, че би искала да отдаде почит на поредицата със специално празненство догодина.

Какво планира Майли Сайръс за повода

„Искам да направя нещо наистина, наистина специално за сериала, защото той наистина беше началото на всичко това, което се намира тук днес. Без Хана наистина нямаше да бъда тук днес“, заяви Майли.

Още: Майли Сайръс отказва турнета: Ето как се отразяват на психичното ѝ здраве

В сериала Сайръс е в ролята на Майли Стюарт – тийнейджърка, която води двойствен живот като известната поп певица Хана Монтана – и Майли е развълнувана да отпразнува героинята.

„Наистина е лудост да си помисля, че започнах като героиня, от която си мислех, че ще бъде невъзможно да се отърва. А сега това е нещо, на което, когато вляза в някое помещение, се гледа като на носталгия или като на нещо, което имаш от детството си, но сега съм се интегрирала в живота на всички като самия персонаж. Така че е вълнуващо да отпразнувам това“, каза тя.

Макар че първоначално Майли искаше да се отърве от имиджа и да изостави героинята си след края на сериала, миналата година тя разкри, че все още изпитва голяма привързаност към Хана Монтана.

„Малко от всичко се е променило, но в същото време нищо не се е променило, все още стоя тук и се гордея, че бях Хана Монтана. В много отношения тази награда е посветена на Хана и всички нейни невероятни верни фенове, както и на всички, които направиха мечтата ми реалност. Цитирам самата легенда: „Това е животът“, заяви Сайръс по време на речта си, когато прие наградата си за легенда на Disney.

Още: Майли Сайръс сподели за здравословен проблем, повлиял на гласа ѝ

И Майли би била отворена да се върне към образа на героинята.

„Знаете ли какво, честно казано, опитвам се да си сложа тази перука през цялото време. Тя просто е в склада и събира прах, а аз съм готова да я извадя. Възможността ще се появи сама. Определено бих искала да я възкреся в някакъв момент. Тя се нуждае от голямо преобразяване, защото е сякаш застинала в 2008 г., така че ще трябва да отидем на шопинг с мис Монтана“, каза тя по време на участието си в радиопредаването Carolina With Greg T In The Morning през 2020 г.

Източник: БГНЕС