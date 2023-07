Виктория Бекъм намекна за грандиозна новина около Spice Girls (ВИДЕО)

Бекъм, която беше известна с псевдонима Пош Спайс, публикува видео, в което пее песента "Say You'll Be There" по време на караоке със съпруга ѝ Дейвид Бекъм.

"Подгрявам гласа си в Маями! Предстоят още неща!", написа тя в социалните мрежи, намеквайки за грандиозна новина за Spice Girls.

След вчерашното видео феновете вече спекулират, че е възможно известната група да се завърне за още концерти в пълен състав. Звездата обаче беше единствената сред бившите членове на групата, която не се включи в турнето на Spice Girls във Великобритания през 2019 г. Въпреки усилията на феновете и останалите изпълнителки от състава тя да се присъедини към турнето, Бекъм е настояла, че е твърде заета с други начинания и просто не може да се ангажира с концерти. Последният път, когато Spice Girls се представи в пълния си състав, беше през 2012 г. по време на Олимпийските игри в Лондон. Оттогава насам Бекъм е насочила вниманието си върху други инициативи като своята модна линия, пише БТА.