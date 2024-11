Зейн Малик почете Лиъм Пейн на първия си концерт след смъртта на приятеля му (ВИДЕО)

Зейн Малик отдаде сърдечна почит на своя приятел от групата One Direction Лиъм Пейн по време на първия концерт от соло турнето си. Малик стартира турнето си "Stairway To The Sky" в O2 Academy в Лийдс, след като премести първоначалните дати на откриването в Единбург заради погребението на Пейн.

Споделените в социалните медии кадри от концерта на Малик показват, че на голям син екран зад певеца е било показано съобщение, което гласи: "Лиъм Пейн 1993-2024. Обичам те, братко" с розово сърце.

Смъртта на Лиъм Пейн

Певецът се събра отново с колегите си от групата на частната служба в Бъкингамшир, за да отдаде последна почит на Пейн след смъртта му на 31-годишна възраст в Аржентина миналия месец.

По-рано 31-годишният изпълнител отложи американската част от турнето си "Stairway To The Sky" заради "сърцераздирателната загуба" на Пейн, припомня БГНЕС.

