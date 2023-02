Община Силистра купува кораб за туристически пътувания

Кораб, който да обслужва туристически маршрути, купува община Силистра. Прогнозната цена за проектиране, изработка и доставка на плавателния съд е близо 1,5 млн. лв. без ДДС.

С него от общината смятат да превозват туристи по река Дунав между Силистра и съседния румънския град Калараш.

Дължината му ще е от 10 до 14 метра, а ширината – от 4,5 до 6 метра. Максималният капацитет за хора на борда ще е 28 пътника плюс двама души екипаж. Акумулаторите му трябва да издържат не по-малко от 4 часа.

Средствата за пътническия кораб са осигурени по проект "NAVY T - WAY – Improving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region - Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра" и българо-румънската трансгранична програма "Интеррег V А".

ОЩЕ: Няма данни за щети в Силистренско след силното земетресение във Вранча, Румъния