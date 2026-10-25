Кабинетът "Радев":

0% активност: В белишко село няма нито един гласувал

25 октомври 2026, 18:48 часа 1860 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
0% активност: В белишко село няма нито един гласувал

Избирателната активност на днешните президентски избори е много по-ниска от очакваното и експерти очакват антирекорд. Някои населени места обаче демонстрират крайна апатия - с нито един гласоподавател, отишъл до урните досега.

В област Благоевград избирателната активност към 16:00 часа е малко над 14%. В сравнение с президентския вот през 2021 година към същия час, спадът е с близо 8 процентни пункта, а в някои общини активността е намаляла от 2 до 5 пъти.

В Районната избирателна комисия са разгледани 3 жалби, данните в които не са потвърдени. Има и сигнал от и Главна дирекция "Гранична полиция", че в избирателен списък фигурира починало лице. От направената проверка е установено, че в предварителния списък на ГРАО лицето е било живо и там името му фигурира. Но в окончателния избирателен списък, с който работи секционната комисия, то е заличено.

Още: "Няма навалица, а?": Борисов упражни вота си и каза, че знае за кого да гласува (ВИДЕО)

0% активност

Рязък спад в активността на гласуване е регистриран в община Белица - 5,7%, което е 5 пъти по-малко в сравнение с президентския вот през 2021 година.

Куриозно, в малкото планинско село Лютово не е гласувал нито един жител. Сходна е ситуацията в общините Якоруда и Гърмен.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На този фон се забелязва изключителен интерес и активност на младите хора в Благоевград, включени в състава на секционните комисии и като наблюдатели - доброволци, предаде БНР.

Още: Катастрофа с избирателната активност: Най-слабият интерес към президентски избори досега

"Според мен, ние младите, сме видели достатъчно много от миналите избори – как протичат те и какви манипулации може да се получат. И за това мисля, че ако не сме ние тези, които ще сме там и ще опитат да направят някаква промяна, няма кой друг, според мен. Идеята е да се реализираме тук – в нашата държавица. Колкото и трудно да ни е, се справяме някакси и се справяме добре. Според българското законодателство президентската формация е по-скоро формална, по-скоро представителна, и за мен това нещо трябва да се промени", казаха част от тях.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
избирателна активност президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес