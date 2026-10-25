0% активност: В белишко село няма нито един гласувал

Избирателната активност на днешните президентски избори е много по-ниска от очакваното и експерти очакват антирекорд. Някои населени места обаче демонстрират крайна апатия - с нито един гласоподавател, отишъл до урните досега.

В област Благоевград избирателната активност към 16:00 часа е малко над 14%. В сравнение с президентския вот през 2021 година към същия час, спадът е с близо 8 процентни пункта, а в някои общини активността е намаляла от 2 до 5 пъти.

В Районната избирателна комисия са разгледани 3 жалби, данните в които не са потвърдени. Има и сигнал от и Главна дирекция "Гранична полиция", че в избирателен списък фигурира починало лице. От направената проверка е установено, че в предварителния списък на ГРАО лицето е било живо и там името му фигурира. Но в окончателния избирателен списък, с който работи секционната комисия, то е заличено.

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0% активност

Рязък спад в активността на гласуване е регистриран в община Белица - 5,7%, което е 5 пъти по-малко в сравнение с президентския вот през 2021 година.

Куриозно, в малкото планинско село Лютово не е гласувал нито един жител. Сходна е ситуацията в общините Якоруда и Гърмен.

На този фон се забелязва изключителен интерес и активност на младите хора в Благоевград, включени в състава на секционните комисии и като наблюдатели - доброволци, предаде БНР.

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"Според мен, ние младите, сме видели достатъчно много от миналите избори – как протичат те и какви манипулации може да се получат. И за това мисля, че ако не сме ние тези, които ще сме там и ще опитат да направят някаква промяна, няма кой друг, според мен. Идеята е да се реализираме тук – в нашата държавица. Колкото и трудно да ни е, се справяме някакси и се справяме добре. Според българското законодателство президентската формация е по-скоро формална, по-скоро представителна, и за мен това нещо трябва да се промени", казаха част от тях.