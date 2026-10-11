11 октомври: Разлог е освободен от османска власт

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11 октомври 1912 година: Освобождаването на Разлог

На този ден през 1912 година, по време на Балканската война, град Мехомия (днешен Разлог) е освободен от османска власт. Тогава части на Родопския отряд и доброволчески чети влизат в града. Турската войска се оттегля по долината на река Места, а с нея и местното турско население напуска града. Незабавно е назначена нова власт. Първата временна власт е поверена на коменданта на града. Още на следващия ден местните първенци предлагат състав на временния общински съвет, който веднага е утвърден. Владислав Каназирев става негов председател.

Първоначално се стига до напрежение между Банско и Разлог, след като в процеса на утвърждаване на местната власт, градоначалникът на Мехомия влиза в отношения с околийския управител, назначен в Банско. След като околийското управление е преместено в Разград, околийският началник получава възможността за упражняване на пряк контрол върху кмета и с това напрежението е потушено.

В началото на следващата година, когато новоназначеният околийски началник Никола Станев встъпва в длъжност, той известява кмета, че административните въпроси ще бъдат решавани от него. В правомощието на кмета остава издаване на заповеди, както и налагането на административни наказания и осъществяването на контрол върху общинските служители и търговията в града.

Стабилизиране на градското управление настъпва през 1913 година. Година по-късно в града са назначени акушер и фелдшер - в градския бюджет са предвидени разходи за образование и предоставяне на здравни услуги.

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Особено внимание се обръща на просветната дейност. Кметът на града и учителят подават молба до министъра на просвещението, в която настояват за откриване на гимназия. Но молбата им не е утвърдена от окръжния управител. Решението е обжалвано пред министъра от общинската комисия.

Одобряването на кандидатурата на учителка за стопанско училище става факт на 18 август 1914 година. Това оказва значителен пронос за икономическото развитие на града.

Първото тържествено честване на годишнината от освобождението на Разлог е организирано в края на 1914 години. След това датата се утвърждава като празник на Разлог и всяка година градът празнува на 11 октомври освобождаването си от османска власт.