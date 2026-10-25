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151 сигнала за купуване на гласове до 8:00 часа днес

25 октомври 2026, 10:41 часа 842 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
151 сигнала за купуване на гласове до 8:00 часа днес

В Министерството на вътрешните работи (МВР) са получени 181 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите към 8:00 ч. днес, съобщиха от ведомството на сайта си. От тях 151 са за купуване на гласове.

Осем от сигналите са за неправомерна агитация, един – за корпоративен вот, и 21 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са шест наказателни производства, от които четири са за престъпления по чл. 167–169 от Наказателния кодекс, и две бързи производства. Съставени са 1250 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР.

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В страната са извършени общо 181 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите.

Изборният ден е започнал в спокойна обстановка, без нарушения и възникнали проблеми. Избирателните секции в страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии, информираха от МВР.

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Във ведомството функционира денонощна телефонна линия 02/90 112 98 за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с отговорностите на МВР в изборния процес. Сигнали могат да се подават и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

Всички секционни избирателни комисии (СИК) в страната започнаха работа и няма неотворени секции, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг пред журналисти във връзка с началото на днешния изборен ден в изборите за президент и вицепрезидент.

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МВР Купуване на гласове президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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