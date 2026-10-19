19 октомври: Гоце Делчев е освободен

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19 октомври 1912 година: Гоце Делчев е освободен

На този ден през 1912 г. Неврокоп, днешен Гоце Делчев, е освободен. В периода между 5 и 18 октомври Третата бригада, която е част от Родопския отряд, удря турските войски по долината на р. Места и ги разгромява. С победата си българските войски освобождават районите на Мехомия, днешен Разлог, и Неврокоп.

Родопският отряд е създаден по време на Балканската война, в края на септември 1912 г. Неговата задача е да удари турските сили, разположени в Тъмръшко и по долината на река Места, и след като ги разгроми да осъществи връзка между българските войски в Източна Тракия и Седма пехотна Рилска дивизия. Последната действа в състава на Втора съюзна армия, разположена по долината на река Струма. Третата бригада е разположена в района на Ракитово и Лъджене.

Неврокоп е освободен окончателно на 19 октомври 1912 година, въпреки че празникът се чества официално на 17 октомври - деня, в който четите на Георги Занков и Костадин Бояджиев влизат в града. За първи кмет на града е избран Пейо Яворов. Въпреки че остава на този пост за кратък период от време, той успява да свърши много работа. Докато Яворов е кмет на града, там са открити първата градска болница и първата пощенска станция.

Балканската война е конфликт на балканските държави срещу Османската империя. Нерешеният национален въпрос на Балканите е в основата на тази война. След Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) части от Балканите, населявани с българско, гръцко, сръбско и албанско население, остават в пределите на Османската империя. Това възпрепятства не само тяхното икономическо и културно развитие, но и води до упражняването на национален и религиозен натиск върху населението в тези области.

Кланетата над българското население в Щип и Кочани стават конкретен повод за войната. Правителствата на България, Гърция, Сърбия и Черна гора настояват Високата порта да въведе административни реформи в европейските предели на империята. Но след като Високата порта не уважава искането им балканските държави пристъпват към обща мобилизация на войските си. Черна гора поставя начало на военните действия - нейните войски нахлуват в Северна Албания в края на септември 1912 година. С това дипломатическите отношения между Османската империя и четирите балкански правителства са окончателно прекратени. На 5 октомври България и Гърция обявяват война на Османската империя. Сърбия също се присъединява към военния конфликт.

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