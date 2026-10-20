20 октомври: Сандански е освободен

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20 октомври 1912 година: Сандански е освободен

На този ден през 1912 г. в хода на Балканската война град Сандански е освободен от османска власт. Тогава Седма пехотна Рилска дивизия, под ръководството на генерал Георги Тодоров, влиза победоносно в град Свети Врач, както е тогавашното му име. Така градът е присъединен към освободените български територии.

Още на 5 октомври 1912 година започва победоносният ход на дивизията под ръководството на Георги Тодоров, освободила Пиринска Македония от османско владичество. На този ден в ранни зори още на разсъмване проехтяват първите залпове над Рилското дере. Мостът на река Рилска, очертаваща границата между Османската империя и България, е преминат. Към 16 часа на същия ден първата победа става факт - град Горна Джумая е освободен.

След преодоляване на Кресненския пролом на 14 октомври дивизията нанася нов удар на османския Струмски корпус. Тогава сръбският генерал Степанович, командващ Втора съюзна армия, под чието командване е 7 Рилска дивизия, издава нареждане за спиране на огъня. На 18 октомври 1912 г. заместник главнокомандващият българската армия генерал Савов отменя заповедта на генерал Степанович и по негова заповед дивизията започва настъпление.

След като на 20 октомври българската войска освобождава Сандански, тя продължава пътя си към Солун. Но заради заповедта на сръбския генерал Степанович се получава забавяне от 3 дни, което се оказва фатално. Рупелският пролом е преодолян на 22-23 октомври. На 27 октомври българските войски вече са само на 12 км от Солун при село Айватово. Но гърците вече са сключили договорка с коменданта на Солун Тахсин паша. Срещу 60 000 златни лири гърците завземат Солун и дори осигуряват кораби на турска войска, с които тя да се придвижи и да се включи в битката с българите при Одрин. Въпреки успехите на Седма Рилска дивизия и на Родопския отряд, който освобождава Банско, Неврокоп и Кавала, закъснението от 3 дни струва на българските войски завземането на Солун.

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