20% скок в потреблението на ток само за месец

Българските домакинства са започнали да потребяват близо 20% повече електроенергия само са месец. Това сочат данните на Електрохолд Продажби.

Според компанията с настъпването на по-студените месеци и понижаването на температурите традиционно нараства потреблението на електроенергия в домакинствата, особено при клиентите, които използват електричество за отопление и подгряване на вода.

Данните на Електрохолд Продажби, която доставя електроенергия за крайни клиенти в Западна България, показват, че количествата електрическа енергия, закупени за снабдяване на крайните битови клиенти, са нараснали с 19.84% през първата половина на октомври спрямо първата половина на септември 2026 г.

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От компанията напомнят, че при сравнение на месечните сметки е важно потребителите да следят не само крайната сума, но и количеството използвана електроенергия в киловатчасове.

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"Потреблението на всяко домакинство е индивидуално и зависи от редица фактори – начина на отопление и подгряване на вода, топлоизолацията на жилището, външните температури, броя и мощността на използваните електроуреди, времето, през което те работят, както и продължителността на престоя у дома. За да проследяват по-лесно промените в собственото си потребление, клиентите разполагат с информация за текущия и предходните 13 месеца във всяка фактура", коментират от Електрохолд Продажби.

Те уточняват, че при понижаването на температурите клиентите обикновено сравняват консумацията си с тази от предходния месец, но подобно сравнение може да бъде подвеждащо, тъй като външните фактори, които влияят върху потреблението, се променят.

От Електрохолд препоръчват да се сравняват данните с тези за същия период на предходната година, евентуални промени в начина на отопление, използването на нови или по-мощни уреди и броя на отопляваните помещения.

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