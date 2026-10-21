21 октомври: Кърджали е освободен

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

21 октомври 1912 година: Кърджали е освободен

На този ден през 1912 г., в хода на Балканската война, град Кърджали е освободен от османска власт. Тогава Хасковският отряд, под ръководството на полковник Васил Делов, разгромява корпуса на Явер паша. С тази победа Хасковският отряд присъединява Източните Родопи към територитя на вече освободена България. 21 октомври е обявен за празник на град Кърджали.

На 18 октомври започва настъплението на отряда на Делов в четири колони през границата. На 19 октомври османските войски при Кованлък са разгромени и българите се насочват към Кърджали.

Османците отстъпват от града. Напредъкът на Хасковския отряд към Гюмюрджина представлява заплаха за прекъсване на комуникацията между османските сили в Тракия и Македония. Явер паша получава нареждане за контратака преди българите да са достигнали Кърджали. Но той не получава подкрепление, за да осъществи нареждането.

Генерал Иван Фичев, който няма информация за случващото се, нарежда на генерал Иванов да спре настъплението на Хасковския отряд, определяйки го като твърде рисковано. Но командването на Втора армия не отменя заповедта си и дава на Делов пълна свобода за действие. На 20 октомври Хасковският отряд продължава настъплението си. Проливните дъждове и ръчното пренасяне на артилерията забавят изпълнението на мисията, но българските войници не се отказват. Пречките не успяват да сломят бойния им дух - те достигат височините северно от Кърджали още преди османците да успеят да се реорганизират.

Още рано сутринта на 21 октомври храбрите български войски са посрещнати от силите на Явер паша. Но Хасковският отряд успява да преодолее османската отбрана. Османците са принудени да отстъпят за втори път през Арда. Бягайки, те изоставят голямо количество боеприпаси и снаряжение. Българските войски влизат победоносно в Кърджали към 16 часа на 21 октомври. Те заварват града обезлюден.

След разбиването на Кърджалийския корпус той отстъпва към Мастанли (днешен Момчилград). Хасковският отряд заема отбранителна позиция по линията на Арда. По този начин флангът и тилът на българските войски по направлението Одрин-Цариград е обезопасен.

Прочетете също: 14 октомври: България обявява война на Сърбия и се включва в Първата световна война