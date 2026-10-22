22 октомври: Започва Лозенградската операция

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22 октомври 1912 година: Започва Лозенградската операция

На този ден през 1912 г., в хода на Балканската война, започва Лозенградската операция. В историята тази операция остава като първото голямо сражение в Източна Тракия, проведено по време на Балканската война. Лозенградската операция се провежда от 22 до 24 октомври (по нов стил) 1912 година, от 9 до 11 октомври (по стар стил).

Интензивните сражения започват още на първия ден. Първа пехотна софийска дивизия под командването на генерал-майор Стефан Тошев атакува противника в централния участък при Гечкинли и Селиолу. Софийската дивизия е подпомогната от Конната дивизия и Четвърта пехотна преславска дивизия. В тежките кръвопролитни боеве българските войски успяват да отблъснат османските части. Подразделенията, прикриващи Одрин от основните сили при Лозенград, са разделени.

Трета пехотна балканска дивизия, под командването на генерал-майор Иван Сарафов, успява да отблъсне противниковото настъпление в западния участък при Муратчалъ-Кайпа.

Благодарение на нейния успех Четвърта дивизия успява да доразвие настъплението си в централната зона - османците са отблъснати от Ескиполос към Петра. Пета пехотна дунавска дивизия, под командването на генерал-майор Павел Христов, също бележи успех, настъпвайки с няколко километра на юг от Ериклер.

На 23 октомври Трета българска армия продължава настъплението си към Лозенград като успешно преодолява опитите за съпротива от страна на противника. Под натиска на Трета дивизия и Десета пехотна сборна дивизия османските части се изтеглят към Одрин.

На 24 октомври сутринта, докато се подготвя за окончателното овладяване на Лозенград, Трета дивизия установява, че войските на противника са се изтеглили от града. Ген. Радко Димитриев влиза в Лозенград - той и войниците му са тържествено посрещнати от българското население.

Победата в тази операция е първата българска победа в Източна Тракия. Тя получава широк обществен отзвук. Френският военен министър Александър Милеран заявява в свое интервю, че българската армия е най-добрата в Европа. Той допълва, че би предпочел за свои съюзници 100 000 български войници, отколкото войници от друга европейска армия.

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