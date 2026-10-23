23 октомври: Шестима българи създават ВМОРО в Солун

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23 октомври 1893 година: Създаването на ВМОРО

На този ден през 1893 г. в Солун е създадена ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) от шестима българи. Тази организация, която е продължител на БРЦК и на делото на Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, променя съдбата на Македония и Одринско.

Основателите на ВМОРО - д-р Христо Татарчев, Даме Груев, Петър Попарсов, Иван Хаджиниколов, Андон Димитров и Христо Батанджиев полагат клетва пред револвера и Библията. Те вярват, че българите в Македония и Одринско не трябва да чакат помощ отвън, а да поемат съдбата си в свои ръце. В идеологията на организацията е заложена борбата по революционен път за осъществяване на член 23-ти от Берлинския договор, а именно за предоставяне на политическа автономия на Македония и Одринско.

Първоначалното име на ВМОРО е Български македоно-одрински революционен комитет (БМОРК).

След учредяването на организацията нейните създатели се заемат с изграждането на мрежа от революционни комитети на територията на цяла Македония и Одринско. Всеки нов член полага клетва над револвер и евангелие. Сред членовете са учители, свещеници, еснафи, които стават войводи.

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В продължение на години ВМОРО се подготвя за вдигането на Илинденско-Преображенското въстание, което избухва на 2 август (20 юли) 1903 г. В него участват хиляди македонски и одрински българи, които се борят срещу поробителя. По време на въстанието е обявена първата свободна българска територия в Македония - Крушевската република. Въпреки потушаването на бунта, той доказва, че българите в Македонско имат воля и не са просто "етническа маса", както ​​чуждите дипломати ги наричат.

По време на Балканските войни и Първата световна война ВМОРО също участва активно. Четниците на организацията се сражават рамо до рамо с Българската армия. Те участват в боевете при Лозенград, Бунархисар, Одрин, Кукуш и Прилеп.

Дори след Ньойския договор, когато Македония отново е разкъсана, борбата на дейците на организацията не спира. Мисията за запазване на българщината е продължена от Тодор Александров, Иван Михайлов, Петър Чаулев и други дейци.