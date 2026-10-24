24 октомври: Приключва Лозенградската операция

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24 октомври 1912 година: Приключва Лозенградската операция

На този ден през 1912 година приключва Лозенградската операция със славна победа за българите. Останала в историята като първото голямо сражение в Източна Тракия по време на Балканската война, тя започва на 22 октомври 1912 година. Османската Източна армия, чиито сили са концентрирани около Лозенград, е атакувана от Първа българска армия, командвана от генерал-лейтенант Васил Кутинчев и Трета българска армия, която е под командването на генерал-лейтенант Радко Димитриев.

На 18 октомври 1912 година България обявява война на Османската империя, след което Първа и Втора армия се насочват към Одрин. Междувременно Трета армия, чието присъствие в Ямболско остава неизвестно за османските сили, предприема придвижване на юг. На 21 октомври за изненада на османските сили Трета българска армия влиза в сблъсък с техните войски, разположени на север от Лозенград.

Най-тежките сражения се водят на 22 октомври, когато Първа пехотна софийска дивизия заедно с Конната дивизия и Четвърта пехотна преславска дивизия успява да отблъсне османците, разделяйки подразделенията, които прикриват Одрин от основните сили при Лозенград.

На 23 октомври Трета българска армия продължава успешното си настъпление към Лозенград. Българите успяват да отблъснат османските части, които панически започват отстъпление към Лозенград. Бягащите османци изоставят земните укрепления около града. Под натиска на Трета дивизия и Десета пехотна сборна дивизия османските сили, разположени на запад, също започват да се оттеглят.

На 24 октомври сутринта, докато Трета армия се подготвя за окончателното овладяване на Лозенград, установява, че османските войски са напуснали града. Войниците на ген. Радко Димитриев влизат победоносно в Лозенград, където са тържествено посрещнати.

В тази битка от турска страна жертвите са около 1000 души, а пленените са 1500. В Лозенградската операция само Трета българска армия дава 532 жертви, ранените войници са 1420.

Операцията остава в историята и като първата българска победа в Източна Тракия. Отблъскването на основните военни сили от Одринската крепост дава възможност тя да бъде обсадена. Но заради няколкодневното забавяне на българските войски след успеха в Лозенград, командването на османските сили има възможността да организира подразделенията си в линията Люлебургаз-Бунархисар. С цената на големи загуби българските военни сили успяват да преодолеят и нея в Люлебургазко-Бунархисарската операция.

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